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外籍工程師染疫 彰縣要求旅館員工自我健康管理

中央社 / 彰化2日電

媒體報導，新冠肺炎確診的比利時籍工程師居住旅館未消毒停業。彰化衛生局指出，旅館每天都會消毒，加上工程師回旅館都在房間內，已要求旅館員工自我健康管理。

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，台灣新增1例感染源待釐清的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病例，為比利時籍20多歲男性，入境台灣超過2個月，迄今沒有症狀，自費採檢而確診。

有媒體報導，該名比利時籍工程師曾投宿彰化縣某旅館，有民眾投訴抱怨旅館與衛生局未告知旅客或停業進行全館大消毒，櫃檯第一線接觸人員也持續上班未隔離，認為不顧顧客與員工權益。

彰化縣衛生局長葉彥伯今天指出，衛生局人員調查該名工程師的生活作息，確認工程師雖然住在旅館，但不會到餐廳吃早餐，也很少使用旅館的公共設施，回到旅館就在房間休息，旅館經常接待外國客人，每天也會消毒，因此不需要停業，衛生局人員到旅館疫調時，也提醒消毒工作可以再加強的地方。

葉彥伯說，和工程師接觸過的飯店人員，衛生局已要求自我健康管理，彰化匡列的371名接觸者，已有200多人完成篩檢工作，結果會陸續出爐。

葉彥伯指出，根據工程師的年紀、國外醫學期刊論文以及臨床治療經驗推算，染疫潛伏期在6月25日到7月8日，罹病期在7月9日到29日間；雖在彰化工作，但生活單純，密切接觸者較少。

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