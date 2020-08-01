比利時籍工程師染疫暫難判感染源 專家說原因
比利時籍工程師在台確診新冠肺炎。有專家認為，直覺此案是本土個案，但很難說；也有流行病學專家指出，此案抗體檢驗顯示已過急性感染期，基於科學證據目前難判感染源。
中央流行疫情指揮中心今天記者會宣布，台灣有1例感染源待釐清的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）確診案，是到台灣工作的比利時籍男性，為離岸風電品管工程師。
此個案5月3日循特殊專案管道入境，不需附採檢陰性證明，有居家檢疫14天。7月29日因打算出境返國，到醫院自費採檢。第一次檢驗結果，Ct值34至35間，在台灣，若35以下會判陽性；但模糊地帶會二次採檢確認。二採Ct值為33多，因此確診。
此男入境台灣超過2個月，自訴入境前到確診都無症狀。其血清抗體IgM陰性，IgG強烈陽性，代表感染時間比較早。指揮中心目前暫不定義此例是境外或本土感染。但外界質疑，是否為了捍衛本土零確診而不鬆口。
流行病學專家、台大急診醫學部主治醫師李建璋接受中央社記者採訪時表示，此個案IgM陰性，意即他已過了急性感染期；而IgG會在感染10至14天出現，且可能持續3個月以上甚至終身，意即出現免疫保護力。
李建璋說，目前證據顯示，通常14天後有99%病人IgG會呈現陽性；因個體狀況差異大，IgG抗體會呈現多久目前沒有定數。
李建璋認為，此案指揮中心暫沒有定義為境外或本土，是基於科學證據說話。個案此時還驗到病毒，IgG陽性，是境外的機率不高，但確實不能排除。
台大醫院感染科主治醫師張上淳下午接受媒體聯訪時表示，此個案是入境前還是入境後才感染，都有可能性。他在入境80餘天都還能驗到陽性，若是境外，多數不會拖這麼久，但也不是百分之百不會。台灣過去也有確診者一直到80幾天都還能驗到病毒。
張上淳說，IgG抗體顯示為強陽性，意思是個案接觸到病毒後，體內產生抗體且升到一個高點，但目前沒有足夠資訊釐清，高點可以維持多久。此案有待後續接觸者採檢結果，才能釐清對社區的威脅。
中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉接受聯訪時則說，大家要「處變不驚」，直覺會認為此案為本土，但這是直覺，且也經過檢疫，還很難說。
何美鄉說，社區不會完全沒有無症狀感染者，「但也不建議去找」，台灣目前只有這幾個人，應該要滿足了，因為新型冠狀病毒很難搞。大家處變不驚但要自律，到密閉空間、人多，一律把口罩戴上就對了。
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