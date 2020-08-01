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比利時工程師染疫 彰化衛生局：高度懷疑在台感染
中央流行疫情指揮中心今天日宣布新增6例新冠肺炎境外移入、1例感染源不明，感染源不明的案469是國籍比利時的20多歲離岸風電商的男工程師，彰化衛生局長葉彥伯指出，從感染時間與地點來看，高度懷疑可能就是在台灣，但對象鎖定公司同事或同為外籍的同事，至於是否算本土案例或社區感染，交由指揮中心判定。
葉彥伯說，該外籍工程師活動範圍廣，除了在彰化停留時間較久，也曾去過台北、台中、宜蘭等地，初步匡列縣內接觸者有371人，昨天開始依序採檢，預計這兩天採檢完畢，包括針對他去過的住宿旅館、用餐餐廳，以及職場等。
該外籍工程師不是執行海上工作者，工作時間大都是在辦公室，社交對象以同國籍與同事為主，住宿旅館則是早出晚歸，已先針對旅館員工採檢，其他旅客也將針對有互動的外籍人士進行採檢，另外與他同國籍、外籍或同公司同事互動密切者，也要求要接受採檢。
葉彥伯說，初步推估外籍工程師感染時間點就在6月25日至7月8日之間，這段期間，他除了在彰化工作，還去了很多其他地方，也一併請其他衛生局進行疫病調查，也依潛伏期推估，針對6月28日之後這段時間接觸者作疫情調查，感染時間與地點高度懷疑可能性就是在台灣，但對象要鎖定同公司同事或同為外籍的同事。
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