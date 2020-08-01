比利時工程師染疫 彰化衛生局：高度懷疑在台感染

中央流行疫情指揮中心今天日宣布新增6例新冠肺炎境外移入、1例感染源不明，感染源不明的案469是國籍比利時的20多歲離岸風電商的男工程師，彰化衛生局長葉彥伯指出，從感染時間與地點來看，高度懷疑可能就是在台灣，但對象鎖定公司同事或同為外籍的同事，至於是否算本土案例或社區感染，交由指揮中心判定。

葉彥伯說，該外籍工程師活動範圍廣，除了在彰化停留時間較久，也曾去過台北、台中、宜蘭等地，初步匡列縣內接觸者有371人，昨天開始依序採檢，預計這兩天採檢完畢，包括針對他去過的住宿旅館、用餐餐廳，以及職場等。

該外籍工程師不是執行海上工作者，工作時間大都是在辦公室，社交對象以同國籍與同事為主，住宿旅館則是早出晚歸，已先針對旅館員工採檢，其他旅客也將針對有互動的外籍人士進行採檢，另外與他同國籍、外籍或同公司同事互動密切者，也要求要接受採檢。