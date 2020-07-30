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越南從防疫模範變疫情擴散 醫憂：是給台灣的警訊

聯合新聞網 / 綜合報導
越南觀光聖地峴港上週傳出疫情爆發消息，短短四天內就有20多人確診，急診醫師白永嘉認為「這是給台灣很大的警訊」。 本報資料照片
越南觀光聖地峴港上週傳出疫情爆發消息，短短四天內就有20多人確診，急診醫師白永嘉認為「這是給台灣很大的警訊」。 本報資料照片

全球新冠肺炎COVID-19）疫情不斷升溫，原本被世界公認為防疫模範生之一的越南，25日證實出現4月中以來首見的本土病例後病毒迅速擴散，昨（29日）越南觀光聖地峴港新增8人確診，首都河內也傳1人染疫，對此急診醫師白永嘉認為「這是給台灣很大的警訊」。

越南峴港上週傳出疫情爆發消息，短短四天內就有20多人確診，今（30日）急診醫師白永嘉在臉書粉專「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文表示，原是防疫有成的越南，在發現一位本土確診案例之後就迅速擴展，並認為「這是給台灣很大的警訊」。

醫師表示，國外確診人數仍不斷攀升，疫情到年底疫苗開發出來前可能都還無法控制，所以從國外回到台灣居家隔離的人千萬不能隱瞞任何微小的症狀，一定要確實隔離並及早就醫，否則病毒很容易散播出去。

醫師也提到，現在台灣除了搭乘大眾交通工具外，很多民眾在人潮擁擠的地方都不戴口罩，勤洗手和酒精消毒的人也越來越少，他希望大家能提高警覺，繼續好好的守住台灣維持得來不易的幸福。

貼文曝光後網友們紛紛留言「每次排隊買東西，最怕後面的人沒戴口罩，請他保持社交距離，還罵我是太麻煩」、「疫苗未完成還是不容輕忽」、「沒有來源的感染一直在我們群眾之中，實在是非常可怕啊！」、「人民越來越鬆懈了…真的真的很危險…有危機意識才能防範未來」、「現在變成認真防疫的人是異類」、「報復性確診就很慘了」。

新冠肺炎 COVID-19

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