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國際疫情「有海嘯，但沒來襲」 陳時中：暫緩放寬邊境管制

聯合報 / 記者陳婕翎邱宜君／台北報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。圖／中央流行疫情指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。圖／中央流行疫情指揮中心提供

新冠肺炎疫情在歐美持續延燒，大陸北京、香港、日本等地蠢蠢欲動，伺機反撲，但國人防疫警覺日漸鬆散，醫界憂心「海嘯在眼前，台灣視而不見」，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨回應，「有海嘯，但沒有來襲」，強調民眾應認知到現在全球疫情更嚴重，短期將暫緩放寬邊境管制。

連續兩天增加九例境外移入個案，陳時中表示，三月中旬，歐美疫情竄升，當時每天新增的境外移入案例也很多，短短廿天內國內個案數累積至三百多例，相較之下，現在全球疫情更為嚴峻，疫情海嘯四起，全球確診人數不斷倍增，死亡人數達到六十八萬人。

陳時中呼籲，民眾落實防疫新生活運動，「因台灣社區安全，生活可以放鬆一點，但還要防微杜漸」，個人防疫措施非常重要，只要做好，就能將社區傳播可能性降到最低；考量國際情勢險峻，我國短期不會再放鬆邊境管制，持續觀察才能做後續決定。

中國醫藥大學附設醫院感染科主治醫師王任賢認為，防疫與經濟並非只能取其一，建議繼續解封邊境，利用入境全篩、入境者外出強制戴口罩等方法，為社區多設立一層保護罩；中研院生醫所兼任研究員何美鄉提醒，入境者確診比率將變高，難免出現漏網之魚，應增加社區通報採檢量。

全球疫情仍在高峰，八月一日起，開放外籍人士有條件來台就醫，引發醫界及民眾反彈，擔心讓大量新冠肺炎患者入境，恐造成醫院量能不足，萬一有疏漏就成破口。對此，陳時中說，「我保證不會有這樣的事情」，申請來台就醫截至目前共收到七個申請案，原因以治療腫瘤居多。

陳時中強調，雖然開放國際醫療，但已設下多重防疫措施，入境者需檢附ＰＣＲ檢測陰性報告，除登機前三天採檢報告，居家檢疫完成再次採檢，陰性者才會進入醫院。申請案由醫療機構提出，應不會出現醫療人力不足狀況。除非患者出現生命威脅的緊急情況，才會在醫院比照疑似個案進行照護。

陳時中說，普篩或許可以發現無症狀者，但目前自國外入境者都需進行居家檢疫措施，無症狀者檢疫期滿後仍要再自主健康管理，已可有效防堵。

疫情 陳時中 海嘯 居家檢疫 新冠肺炎

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