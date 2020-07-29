影／兩天增9名境外 詹長權重申：台灣應全面普篩

新冠肺炎連續兩天出現個案。更在隔106天後出現泰籍移工返泰後確診的疑似本土個案，指揮中心緊急疫調對工廠的189人篩檢，結果出爐，核酸篩檢全為陰性。不過台大公衛學院院長詹長權呼籲，新冠肺炎國際疫情嚴重，台灣邊境應全面普篩。

詹長權今出席台灣癌症基金會「肺癌存活率倍增倡議平台」，簽署推動早期篩檢及引入精準醫療等方案，達成2025年肺癌存活率提高倍增的國際目標。

他會後受訪時對疫情現況表示，新冠肺炎到今天還是在持續發展中的疫情，希望國人要有認知這不是第一、二波，而是全世界多國都在流行。當初疫情流行比較低的地方如香港、新加坡與現在正在發生的以色列，現在呈現爆發狀態，讓我們知道疫情大流行期間不要掉以輕心，他呼籲所有民眾還是要維持三個月前般，以非常小心、嚴謹防疫的態度去面對。

詹長權說，因為在防疫新生活後，近期漸漸看到有些人口罩不戴、室內社交距離沒有妥善維持，而從這幾天的個案告訴我們，台灣社會裡真的存在無症狀個案。台灣在過去防疫以來，是世界上防疫文明非常高的國家，民眾若重新恢復警戒心的話，或許在這次可能爆發風險下，仍可控制下來。

而針對台灣兩天內新增九名境外移入個案，他是否如之前呼籲需普篩？詹長權說，因台灣周邊國家疫情一直發生，加上出入境人口變多，個案數增加是必然發生的。我們一直在鼓吹的就是入出境、特別是入境應該要普篩，這樣就能早期發現，「不要民眾入境檢疫14天後又沒篩檢，出去後才發現。」而此舉也是目前所有國家經驗中，是最有效阻止疫情再次發生的有效方式。故他認為在社區、邊境雙重壓力下，仍建議邊境全面普篩，來嚴守台灣防線。