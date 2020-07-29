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侯友宜：防疫警覺降低 居家檢疫擅離遭強制移送

中央社 / 新北29日電

新北市長侯友宜今天表示，國際疫情日趨嚴峻，仍應戒慎恐懼注意疫情反撲。居家檢疫者有人擅離處所遭強制集中檢疫，代表警覺性降低；新北辦理大型活動，將視疫情狀況隨時調整。

侯友宜今天主持2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）第76次防疫應變會議，他說，世界各國確診人數不斷飆升，近日也發生台灣的泰籍移工返泰國後確診案例，對防疫工作是嚴重警訊。

他表示，現階段國內疫情趨緩，風景區人潮不斷，大家絕對不能鬆懈，要有憂患意識，避免疫情第二波攻擊。新北境內大型活動，原則上依中央訂定防疫原則辦理，並依疫情狀況隨時調整。

市府說，三重區陳姓男子於14日自香港返台，居家檢疫期間於24日夜間違規外出購物，於返家途中被警方查獲。陳男25日被送中央集中安置所集中檢疫，市府依現有事證將裁處新台幣10萬元。

侯友宜說，這段時間也有居家檢疫者擅離家裡，或擅離指定的場所，被市府移送集中檢疫，代表疫後的防疫警覺降低，大家非常開心、歡樂，好像疫情已遠離，實際上，仍須戒慎恐懼、保持社交距離。

新冠肺炎 COVID-19 侯友宜

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