確診泰籍移工採檢弱陽性 發病日待釐清

泰籍移工從台返泰後確診新冠肺炎，將進行第二度採檢。疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，該個案採檢是弱陽性，且21日腹瀉、25日發燒，發病日有待釐清。

泰國官方日前公布，一名泰籍移工7月21日從台灣返泰，隔離5天後確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，移工其在台灣的189名同公司接觸者，不管是核酸檢測或血清抗體都是陰性。因確診移工的檢測結果是弱陽性，希望泰方再做一次採檢釐清，泰方也已允諾重做。

根據目前掌握資料，該確診移工在21日搭機回泰國，當天下午就腹瀉，直到25日發燒安排採檢後確診。

張上淳會後受訪時表示，因該確診移工在台接觸者採檢和血清都是陰性，且確診者的採檢結果也是弱陽性，重做一次採檢可以釐清是否真的確診，若可以再做血清抗體也很好。

張上淳表示，個案21日當天腹瀉，25日發燒，究竟腹瀉是不是感染新型冠狀病毒導致或因其他原因，25日才是發病日？都有待更多調查才能釐清感染源。

新冠肺炎潛伏期一般為2至12天（平均7天），指揮中心發言人莊人祥說，目前從確診個案的接觸者採檢結果看，社區沒有病毒傳播風險，也看起來很乾淨，加上確診者採檢結果是弱陽性，其發病日也有待釐清。若二度採檢仍是陽性，不排除在台灣感染，也不排除一開始的弱陽性是剛發病。