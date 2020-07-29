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開放外籍人士來台醫療 陳時中掛保證沒問題

中央社 / 台北29日電
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會表示，自從宣布國際醫療開放，都有一些擔心，如擔憂會有大量病人帶病毒進來。他保證，絕對不會有這種狀況。 圖／中央社資料照
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會表示，自從宣布國際醫療開放，都有一些擔心，如擔憂會有大量病人帶病毒進來。他保證，絕對不會有這種狀況。 圖／中央社資料照

衛福部將在8月1日起開放外籍人士來台國際醫療，但有反對聲浪。疫情指揮中心指揮官陳時中今天保證，不會有病人帶病毒進來的狀況，目前申請案7件，有3件是癌症治療。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會表示，自從宣布國際醫療開放，都有一些擔心，如擔憂會有大量病人帶病毒進來。他保證，絕對不會有這種狀況。

陳時中說，開放的基本精神在醫療人權、延續性跟必要性，程序上也須由醫療機構提出申請，根據所提出的醫療計畫書及防疫計畫書進行審查。

在防疫中最基本規格包含入境要有新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）陰性證明，且要14天檢疫，期滿還要採檢，都是陰性才會進入醫院治療。除非在生命有危險的狀況下，特殊情況會在隔離病房進行特殊治療。

自政策公布後，陳時中說，目前已收到7件申請案，有3例是腫瘤治療，包含顱內腫瘤、肺癌、肝癌等，現在在審核中。

衛福部醫事司長石崇良日前曾表示，國際醫療申請審核會以治療必要性、延續性和來自地區的疫情風險性、醫療風險性評估，並非全面開放，也不是申請就一定核准。

石崇良說，現在會申請來台國際醫療的人數不會多。過去在國際醫療鼎盛時期，住院病人也僅占健保住院的0.2%，不至於造成醫護太大負擔。

新冠肺炎 COVID-19

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