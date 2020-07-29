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大幅降肺部新冠病毒量 治療性抗體實驗結果振奮

中央社 / 台北29日電
中央流行疫情指揮中心記者會，出席名單第一排由左到右中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥；第二排國衛院感染症及疫苗研究所所長廖經倫。聯合報系記者邱宜君／攝影
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國衛院研究發現，運用治療性抗體治療感染新型冠狀病毒的倉鼠，經動物試驗發現，倉鼠的體重、活動力不會因此降低，肺部病毒量卻大幅下降，治療效果令人振奮。

中央流行疫情指揮中心下午記者會發表國家衛生研究院與國防醫學院預防醫學研究所共同合作，以過去抗SARS病毒抗體為基礎，挑選出可辨識新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）的抗體，投入武漢肺炎治療性抗體的開發工作。

國衛院感染症及疫苗研究所長廖經倫在記者會表示，研究團隊運用治療性抗體來治療感染新型冠狀病毒的倉鼠，經動物試驗的結果發現，倉鼠的體重、活動力不會因此降低，肺部病毒量卻大幅下降，其對抗新冠病毒的治療效果令人振奮。

廖經倫說，先前研究團隊已成功鑑定出，具備中和SARS病毒能力的抗體，其辨識病毒棘蛋白胺基酸序列與新冠病毒棘蛋白胺基酸序列完全相同。

研究團隊為了驗證該抗體在武漢肺炎治療潛力，先透過新冠病毒來感染細胞的試驗，發現該抗體抑制新冠病毒感染細胞的能力相當顯著。此外，研究團隊已展開動物試驗的階段，在倉鼠的感染模型中，以新冠病毒感染倉鼠（每組5隻）後，再分別以Mab-X或Mab-Y抗體進行治療。

結果發現，未接受抗體治療的倉鼠體重明顯減輕，活動力也跟著下降；而接受抗體治療的倉鼠，體重與活動力則無明顯的影響。更重要的是，原本感染新冠病毒的倉鼠，肺臟的病毒量非常高，而接受抗體治療的倉鼠，肺臟病毒量竟然降低了100倍，效果相當驚人。

從實驗結果可以看到，Mab-X及Mab-Y抗體具有治療武漢肺炎潛力，值得一提的是，這也是全球少數已透過動物試驗來證明治療COVID-19效果的抗體藥物。

廖經倫表示，治療性抗體的特點在於，能專一辨認新冠病毒不容易產生突變的區域，意即病毒的死穴，不會受病毒常態性突變的影響，非常適合應用於治療SARS相關疾病（如重症或預防性投藥）；具極高與病毒結合的能力，與極強抑制病毒感染的能力。

廖經倫說，治療上，此抗體除能單獨使用，也可考慮搭配其他抗體，用雞尾酒療法方式提升整體治療效果。

為延續上述重要的研究成果，國衛院與國防醫學院預醫所將徵求具備抗體研發生產製造相關經驗的上下游廠商，協助進行後續的技術移轉、商品化開發及臨床試驗等階段，期盼武漢肺炎治療性抗體能夠及早量產上市。

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