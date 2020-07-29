2天連增境外移入…醫界憂「疫情海嘯在眼前」

新冠肺炎疫情在歐美延燒，也在大陸北京、香港、日本等地復萌，台灣事隔一○六天後出現首起疑似本土個案，更一連兩天出現境外移入個案。中央流行疫情指揮中心昨天公布國內新增五名境外移入個案，創六月七日解禁後單日最高紀錄，醫界憂心「海嘯在眼前，台灣視而不見」。

追移工感染 莊人祥籲提高警覺

在桃園工作的泰籍移工返回泰國後確診，指揮中心不排除是台灣本土感染個案。指揮中心發言人莊人祥表示，疫調後匡列一八九名與移工同公司廠房員工檢測，其中廿九名密切接觸者有廿八人為陰性，剩一人檢驗中，另外一六○人無疑似症狀，但「感染源仍撲朔迷離，應提高警覺」。

秋冬大爆發？台灣處隱形傳播期

防疫專家憂心，台灣目前只是看不到有症狀病人，仍處於隱形傳播階段，到了秋冬恐會疫情大爆發，應提早因應。

此外，疫調發現該移工近期有桃園賣場採買活動史，和未婚妻同返泰國。莊人祥說，目前未接獲移工未婚妻確診訊息，也因未取得移工行動電話而無法完全掌握足跡，會盡快釐清足跡，並據此發布細胞簡訊，建議曾與確診個案有共同活動史民眾自主健康管理十四天。

境外移入個案不斷攀升，泰籍移工確診者背後又潛藏社區感染風險，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在網路貼文形容民眾對周邊國家「疫情大海嘯」視而不見、「明明海嘯就在眼前卻視而不見，更是超級警訊」。

指揮中心發言人莊人祥表示，昨增5例境外移入，4人自菲、1人自港入境。記者曾原信／攝影

報復性疫情？來台就醫應緩鬆綁

謝宗學認為，多數國人不在乎其他國家疫情多嚴重、病死了多少人，只關心「報復性消費」、「報復性旅遊」，卻沒有想到台灣可能出現報復性疫情爆發。只要還有人入境，台灣絕不可能置身事外。

疫情延燒，歐洲各國紛紛收緊邊境管制，甚至實施旅遊限制。國民黨立委蔣萬安等人昨天舉行記者會質疑，在泰籍移工確診個案發生後，指揮中心難道要維持八月一日起開放外籍人士「有條件來台就醫」的政策嗎？呼籲不要貿然開放。

新引進移工 加強防疫將再討論

勞動部統計，今年截至七月廿六日，移工入境累積七七三七人，其中產業類新引進移工多達五千三百多人，為我國移工人數最多，卻不在採檢行列。台大公衛學院院長詹長權建議移工入境普篩。莊人祥表示，是否針對產業類新引進移工加強防疫措施，未來將再討論。