聽新聞
test
0:00 / 0:00

2天連增境外移入…醫界憂「疫情海嘯在眼前」

聯合報 / 記者陳婕翎楊雅棠／台北報導
國內疫情蠢蠢欲動，境外移入個案增多，醫師提醒做好防疫準備；圖為北捷通勤族。記者胡經周／攝影
國內疫情蠢蠢欲動，境外移入個案增多，醫師提醒做好防疫準備；圖為北捷通勤族。記者胡經周／攝影

新冠肺炎疫情在歐美延燒，也在大陸北京、香港、日本等地復萌，台灣事隔一○六天後出現首起疑似本土個案，更一連兩天出現境外移入個案。中央流行疫情指揮中心昨天公布國內新增五名境外移入個案，創六月七日解禁後單日最高紀錄，醫界憂心「海嘯在眼前，台灣視而不見」。

追移工感染 莊人祥籲提高警覺

在桃園工作的泰籍移工返回泰國後確診，指揮中心不排除是台灣本土感染個案。指揮中心發言人莊人祥表示，疫調後匡列一八九名與移工同公司廠房員工檢測，其中廿九名密切接觸者有廿八人為陰性，剩一人檢驗中，另外一六○人無疑似症狀，但「感染源仍撲朔迷離，應提高警覺」。

秋冬大爆發？台灣處隱形傳播期

防疫專家憂心，台灣目前只是看不到有症狀病人，仍處於隱形傳播階段，到了秋冬恐會疫情大爆發，應提早因應。

此外，疫調發現該移工近期有桃園賣場採買活動史，和未婚妻同返泰國。莊人祥說，目前未接獲移工未婚妻確診訊息，也因未取得移工行動電話而無法完全掌握足跡，會盡快釐清足跡，並據此發布細胞簡訊，建議曾與確診個案有共同活動史民眾自主健康管理十四天。

境外移入個案不斷攀升，泰籍移工確診者背後又潛藏社區感染風險，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在網路貼文形容民眾對周邊國家「疫情大海嘯」視而不見、「明明海嘯就在眼前卻視而不見，更是超級警訊」。

指揮中心發言人莊人祥表示，昨增5例境外移入，4人自菲、1人自港入境。記者曾原信／攝影
指揮中心發言人莊人祥表示，昨增5例境外移入，4人自菲、1人自港入境。記者曾原信／攝影

報復性疫情？來台就醫應緩鬆綁

謝宗學認為，多數國人不在乎其他國家疫情多嚴重、病死了多少人，只關心「報復性消費」、「報復性旅遊」，卻沒有想到台灣可能出現報復性疫情爆發。只要還有人入境，台灣絕不可能置身事外。

疫情延燒，歐洲各國紛紛收緊邊境管制，甚至實施旅遊限制。國民黨立委蔣萬安等人昨天舉行記者會質疑，在泰籍移工確診個案發生後，指揮中心難道要維持八月一日起開放外籍人士「有條件來台就醫」的政策嗎？呼籲不要貿然開放。

新引進移工 加強防疫將再討論

勞動部統計，今年截至七月廿六日，移工入境累積七七三七人，其中產業類新引進移工多達五千三百多人，為我國移工人數最多，卻不在採檢行列。台大公衛學院院長詹長權建議移工入境普篩。莊人祥表示，是否針對產業類新引進移工加強防疫措施，未來將再討論。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

7月境外移入菲律賓占一半 入境都篩效益待評估

連兩天境外移入 指揮中心：審慎評估外籍人士來台就醫

染疫泰籍移工 接觸者28人檢疫陰性 1人等待檢驗結果中

我增5境外移入新冠肺炎 七月20例10人皆來自菲律賓

相關新聞

2天連增境外移入…醫界憂「疫情海嘯在眼前」

新冠肺炎疫情在歐美延燒，也在大陸北京、香港、日本等地復萌，台灣事隔一○六天後出現首起疑似本土個案，更一連兩天出現境外移入...

專家示警！ 秋冬新冠肺炎、流感恐夾攻大爆發

台灣連續一○六天無本土個案，卻傳出泰籍移工返抵泰國後確診，不排除為本土感染個案。防疫專家擔心，無症狀者可能在社區內「悄悄...

呼籲暫緩外國人來台就醫 藍：別拿醫護做「大外宣」

中央疫情指揮中心日前宣布八月一日起開放外籍人士「有條件來台就醫」，國民黨立委蔣萬安、林奕華昨天質疑，政府不該拿醫護人員的...

防疫漏洞？語言不通 多數移工不知疫情

桃園泰籍移工返泰後確診，引起桃園地區民眾驚慌，甚至有科技公司貼公告提醒員工暫時別到桃園以降低感染風險；據了解，移工圈因為...

移工染疫監控群聚熱區 科技廠提醒員工別去桃園

在桃園工作的泰國移工返泰確診新冠肺炎，桃園市衛生局擴大採檢工廠內一百八十九人，廿九名接觸者中有十八名與移工同宿舍者均居家...

【今日精摘】再增5境外移入個案／動滋券抽籤結果出爐

國內新冠肺炎升溫，中央流行疫情指揮中心今公布，再增5名境外移入個案，創下自6月7日國內解禁後單日最高紀錄，其中4人自菲律賓入境，1人自香港入境。

台大公衛移工防疫對策 學者附議移工入境普篩

泰籍移工返國後確診，指揮中心已匡列接觸者並擴大採檢，目前感染源不明，社區感染隱憂浮現。對此，台大公衛學院今提出七點移工防...

產業類新進移工最多卻不用入境採檢 莊人祥：會再討論

在台工作2年半泰籍移工確診新冠肺炎，台大公衛今建議所有出入境移工都要採檢。對此，勞動部強調，目前社福類新引進移工及不限業...

台大公衛提移工防疫對策 示警流感威脅、疫苗大落後

一名泰籍勞工自台返泰後確診，指揮中心不排除是本土個案，曝露出社區仍有疫情隱憂。台大公共衛生學院院長詹長權今表示，日本女學...

開放外籍人士來台就醫 侯友宜憂「排擠醫療資源」

中央流行疫情指揮中心日前宣布，8月1日起將開放外籍人士有條件來台就醫，引發不少醫護人員抗議，對此，新北市長侯友宜今表示，...

科技廠籲員工別到桃園 鄭文燦：不評論個別資訊

一名泰國移工返泰後確診感染新冠肺炎，一家科技廠因此發出公告，呼籲員工別到桃園市。桃園市長鄭文燦今天表示，市府會全力協助疫...

2天9確診！醫生曝台灣「誇張現況」嘆：海嘯在眼前卻視而不見

今（28）日台灣新增5例境外移入個案，再加上昨日新增4例新冠肺炎確診境外移入個案，連續2天單日超過3個以上確定案例，且27日新增個案中一名泰籍移工不排除是台灣本土感染案例。中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學今就PO文警告台灣的誇張現況，「現在台灣是不是依然最安全？我必須打上一個大問號！」

熱門新聞

直播／新增5例境外移入 分別來自菲律賓、香港

論文風波後最新民調曝端倪 沈富雄：民進黨在高雄不是穩拿

2天9確診！醫生曝台灣「誇張現況」嘆：海嘯在眼前卻視而不見

我增5境外移入新冠肺炎 七月20例10人皆來自菲律賓

同黨議員直批李眉蓁：不會寫也看不懂論文

影／時力爆鄭正鈐論文涉抄襲！籲教部撤銷助理教授資格

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。