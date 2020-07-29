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專家示警！ 秋冬新冠肺炎、流感恐夾攻大爆發

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君／台北報導
新冠肺炎疫情嚴峻，防疫專家建議對所有入境者全面普篩。圖／聯合報報系資料照片
新冠肺炎疫情嚴峻，防疫專家建議對所有入境者全面普篩。圖／聯合報報系資料照片

台灣連續一○六天無本土個案，卻傳出泰籍移工返抵泰國後確診，不排除為本土感染個案。防疫專家擔心，無症狀者可能在社區內「悄悄傳播」，當傳播者累積到一定數量，恐如北京、香港一樣出現大規模群聚感染，尤其秋冬合併流感恐將大爆發，建議提早因應。

台大公共衛生學院院長詹長權表示，日本女學生和泰籍移工返國確診個案代表台灣社區一直存在無症狀感染威脅；台灣九月到隔年五月有流感疫情，台灣不能「有症狀才採取行動」，必須超前準備可同時檢測流感和新冠肺炎的試劑，總統更應出面解決疫苗研發落後等困境。

「別讓移工成為防疫破口」詹長權說，從新加坡經驗來看，外籍移工千萬不能聚集，目前越南、香港、新加坡等地區都已禁止移工聚集，如果愈來愈多從台灣出發、在其國家被確診的個案，將損及台灣防疫形象，建議盡量減少移工聚集，讓工廠和宿舍要分艙分流，移工宿舍要單人單房單衛浴等。

台灣感染症醫學會理事長黃立民表示，國外疫情嚴重，國人防疫心態卻有些鬆懈，應慎防醫院、營區、軍艦和移工宿舍區等人口密度高、密閉空間的群聚感染，未來眾多境外生入境，相關場所均需加強落實防疫措施，所有入境者均接受篩檢，或是居家檢疫結束前再篩檢一次。

中研院生醫所兼任研究員何美鄉指出，根據研究，夏天時人類上呼吸道對抗病毒能力較強，感染後症狀較輕微或無症狀，現在只是看不到「有症狀」病人，但仍處於隱形傳播；到了秋冬，恐將不再是零星個案，而是像星火般燎原，疫情大爆發。

何美鄉說，最怕是如同北京、香港隱形傳播者累積到一定數量，爆發大規模群聚，建議個人防護仍不能鬆懈，維持勤洗手、戴口罩等衛生習慣，也應加強篩檢，只要有呼吸道症狀都應採檢，盡可能找出感染者。

前疾管局長、南台科技大學教授蘇益仁認為，來自疫情高危險國家的移工應入境普篩，入境檢疫期滿，解除隔離前也應做第二次檢測。至於台大公衛學院所提「廠住分艙分流、宿舍單人單房單衛浴」等建議較不實際，連本勞都沒有這種條件，怎會有工廠幫外勞打造這種生活環境？

新冠肺炎 COVID-19

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