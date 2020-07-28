返泰移工染疫 桃市府：完成採檢同住者集中隔離
桃園市府新聞處長詹賀舜今晚表示，一名泰籍移工自台返泰後確診新冠肺炎，市府保持高度警戒以高標準程序處理，除將同住接觸者採檢集中隔離，其餘員工也完成採檢等待檢驗結果。
桃園市政府新聞處晚間發布新聞稿表示，針對有泰籍移工從台灣返回泰國後確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），市府對此保持高度警戒，也以高標準程序處理，並依中央流行疫情指揮中心指示，將同住接觸者列為居家隔離對象採檢送驗，同時送集中檢疫，對於工廠員工都已安排完成採檢，並等待檢驗結果。
新聞處長詹賀舜指出，環保局防疫消毒大隊今天下午也出動2部消毒車及7名消毒人員前往工廠，針對廠區環境完成全場域消毒，為了釐清感染源，衛生局人員也與疾管署防疫醫師前往現場詳細調查。
針對網傳有科技廠公告員工，暫時不要前往桃園一事，詹賀舜說，市府以高標準防堵疫情擴散，相關的接觸者都已集中檢疫或完成擴大採檢，同時完成廠區消毒作業，呼籲民眾不要恐慌，也請民眾持續做好相關防疫衛生措施，若無法保持社交距離，也建議民眾可戴口罩。
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