開放外籍人士來台就醫 侯友宜：檢討是否普篩
新北市長侯友宜今天針對開放外籍人士有條件來台就醫一事表示，若對醫療物資的供應上如果有排擠的，應該嚴肅地去檢討看待這件事情，以及是否要全面普篩及居家檢疫。
新北市政府因應疫情舉辦國際視訊採購商洽會暨生技產業趨勢論壇，侯友宜出席揭幕儀式時接受媒體聯訪表示，受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情的影響，才會採用視訊的方式跟11國共40家廠商，和新北市190家的企業進行採購商洽會，營造疫後零接觸的經濟採購環境。
媒體詢及衛福部要開放外籍人士有條件來台灣就醫，很多人擔心造成護理人員工作壓力負擔及感染風險的問題時，侯友宜表示，在全球疫情非常嚴峻的時刻，台灣不可能置身事外，所以開放任何外籍人士，不管來就醫或是從商，都要謹慎地面對。
他表示，若對醫療物資的供應上有排擠時，更應該面對及嚴肅檢討看待這件事情，更重要的，所有要進來的外籍人士也好，本國人士也好，「我們是不是也要全面普篩以及居家檢疫」，把它做到位，阻絕於境外，絕對不能有所閃失。
侯友宜表示，面對疫情嚴峻所採取任何的作為，很多的民眾或立法委員都有不同的聲音，希望在採取任何步驟跟方式，政府要多多接納及了解整個聲音是否為善意的提醒，以及要謹慎的面對。
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