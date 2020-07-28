7月境外移入菲律賓占一半 入境都篩效益待評估

台灣今天增加5例新冠肺炎境外移入，其中4人來自菲律賓。光是7月的20例境外移入，菲國就占一半。指揮中心指出，現行針對菲國檢疫相對嚴格，自菲國入境都篩檢的效益有待評估。

菲律賓2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情上升，為世界衛生組織西太平洋區署疫情最嚴峻的國家之一。台灣自今年7月以來確診的20例境外移入個案中，10例從菲律賓移入，顯示菲律賓國疫情風險高。

台灣從7月26日起，針對從菲律賓入境者，不論有無症狀都需採檢。在菲台人樂見，有受訪者指出，大家對菲國篩檢準確度不太有信心，如果要回台灣，篩檢可信度較高。也有不具名台商說，機場全面採檢可以保證台灣人民的安全，且可在台灣待久一點，避免返菲增感染風險。

中央流行疫情指揮中心下午記者會公布，今天新增5例新冠肺炎境外移入，其中4人來自菲律賓。

疫情指揮中心發言人莊人祥說，這4名境外移入個案有3人因有症狀，入境時就主動通報而採檢，僅1人是依循從菲國入境擴大篩檢的規定而後確診。目前針對菲國入境者的檢疫政策已相對嚴格，應無再緊縮必要。

莊人祥也說，26日起執行自菲律賓入境就採檢，篩檢的23人中，確診者多是有症狀者，僅有1人是無症狀被發現。有症狀篩檢是最有效益作法，目前入境者都篩才實行2天，成效有待評估。

有學者認為入境都要普篩，莊人祥說，普篩或可抓到無症狀者，但從國外入境者都需檢疫14天，如果都沒有發病，後續也要再自主健康管理7天，已可有效防堵。國外有些因無症狀者導致疫情蔓延，是因沒有14天嚴格檢疫，或沒有針對確診者接觸者隔離檢疫，與台灣狀況不同。