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科技廠籲員工別到桃園 鄭文燦：不評論個別資訊
一名泰國移工返泰後確診感染新冠肺炎，一家科技廠因此發出公告，呼籲員工別到桃園市。桃園市長鄭文燦今天表示，市府會全力協助疫調或防止群聚感染，對於個別資訊則不做評論。
中央流行疫情指揮中心昨天接獲泰國官方通知，一名在台灣北部工作的泰籍移工，7月21日自台灣搭機返回泰國，在25日確診感染新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），這名移工在2018年1月17日入境，直到今年7月21日出境，期間沒有出境紀錄。
今天有民眾在臉書社團張貼某科技廠內部公告，內容為「此名確診之泰籍員工之工作地點在桃園區，因此，為了大家的健康安全，請各位同仁近期暫時不要前往桃園地點，避免染疫的風險。」引發外界關注。
鄭文燦下午視察登革熱防治準備工作後接受媒體聯訪表示，新冠肺炎的疫情依法由指揮中心統一公布，需要地方政府配合者，不管是疫調或防止群聚感染，衛生局跟相關局處都會全力協助，對於個別的資訊他不做評論，一切以指揮中心發布為準。
鄭文燦上午接受媒體訪問時表示，為了充分瞭解疫調情況，市府有進行群聚感染熱區的全面抽檢，這個部分會以高標準來處理。
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