2天9確診！醫生曝台灣「誇張現況」嘆：海嘯在眼前卻視而不見

今（28）日台灣新增5例境外移入個案，再加上昨日新增4例新冠肺炎確診境外移入個案，連續2天單日超過3個以上確定案例，且27日新增個案中一名泰籍移工不排除是台灣本土感染案例。中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學今就PO文警告台灣的誇張現況，「現在台灣是不是依然最安全？我必須打上一個大問號！」

謝宗學在粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」發文提及，昨天有4人境外移入、1人疑似本土感染，在防疫上是警訊，但網路上討論熱度卻不高，「明明海嘯就在眼前卻視而不見，更是超級警訊」！

謝宗學表示，最近觀察到民眾的行為幾乎回到正常生活，除了在大眾交通工具和醫院裡有比較多人戴口罩外，其餘在室內或人潮擁擠之處戴口罩的比率越來越低，變成只有「少數人戴口罩」的誇張現況。

他認為，台灣多數人並不在乎其他國家疫情多嚴重、病死了多少人，那是遠在天邊另外一個世界的事，跟台灣沒關係不是嗎？現在有更重要的事要關心，三倍劵如何花？威力彩頭獎衝到幾億？台積電股價會漲到幾元？

他說，我們相對幸福的生活是建立在沒有疫情的基礎上，只要爆發本土疫情，上述一切的美好將瞬間消失，現在都在談「報復性消費」、「報復性旅遊」，似乎沒有人想到可能會出現「報復性疫情爆發」？

他建議，民眾應重拾年初對疫情戒慎恐懼的心情，出門戴口罩、勤洗手，做好個人衛生防護。台灣周邊國家形成的疫情大海嘯，已經將台灣緊緊包圍，只要還有人入境，台灣絕不可能置身事外，仍然必須全民防疫，秉持防疫即救國的想法，確實執行個人衛生防疫。