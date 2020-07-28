染疫泰籍移工 接觸者28人檢疫陰性 1人等待檢驗結果中

中央流行疫情指揮中心昨證實接獲泰國官方通知，一名自我國入境、在台工作2年半移工確診為新冠肺炎感染者，指揮中心今表示，目前已完成採檢29人，其中28人核酸檢測檢驗結果為陰性，1人檢驗中。

有關昨日泰國官方公布1名近期自台返泰新冠肺炎病例，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，為降低傳染風險，已於今(28)日針對公司其他員工共160人擴大採檢完畢；上述160人目前皆無疑似症狀。

經調查，該名泰籍移工為30多歲男性，2018年1月來台工作，今年7月21日返回泰國後，22日出現腹瀉，無呼吸道症狀、無發燒、無嗅味覺異常，25日於泰國採檢後以核酸檢測驗出陽性。

經衛生單位疫調後，已匡列189人，分別為宿舍區接觸者18人、工作區接觸者11人及公司其他員工160人。莊人祥指出，個案在台期間，活動地以北部工作地點及宿舍為主，衛生單位截至目前已掌握個案接觸者共29人已於7月27日安排採檢送驗。

其中18人為宿舍區接觸者，列為居家隔離對象，除1人曾於25日出現咳嗽、流鼻水症狀，目前於醫院隔離中，其餘已安置於集中檢疫所，預計8月5日解除隔離；另外11人為工作區接觸者，皆無症狀，列為自主健康管理對象。

莊人祥表示，為因應泰籍移工自台返泰後確診，疾管署官網已有泰文宣導影片22支、泰文海報13款及泰文單張15款，歡迎各界下載應用。指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離時，請全程佩戴口罩。