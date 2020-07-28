泰國移工返國染疫 鄭文燦：全面抽檢高標準處理

面對秋季可能爆發的第二波疫情，快篩試劑成了各國防疫重點。台塑生醫攜手中研院、長庚大學，推出「新冠肺炎抗原快篩試劑」，15分鐘就能驗出結果，為防疫築下重要防線。 台灣雖然在防疫超前布署，但隨著未來逐步開放邊境管制，如何加速快篩的效率與精準度，「抗原快篩試劑」也許正是解答。

2020-07-28 09:22