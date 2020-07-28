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泰國移工返國染疫 鄭文燦：全面抽檢高標準處理
桃園市長鄭文燦今天表示，對於有泰國移工返國後確診感染武漢肺炎，市府已進行群聚感染熱區的全面抽檢，預計今天結果會出爐，這個部分會以高標準來處理。
鄭文燦上午參訪雅聞生技股份有限公司後接受媒體聯訪，對於記者詢問，有泰國移工在台工作返國後確診感染武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）。鄭文燦表示，為了能充分瞭解疫調情況，市府有進行群聚感染熱區的全面抽檢，今天結果才會出來，這個部分會以高標準來處理。
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