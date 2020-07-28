快訊

雨彈升級！18縣市豪雨大雨特報 嘉義達豪雨等級

我增5境外移入新冠肺炎 4例來自菲律賓、1例香港

聽新聞
test
0:00 / 0:00

泰國移工返國染疫 鄭文燦：全面抽檢高標準處理

中央社 / 桃園28日電
桃園市長鄭文燦。 記者陳夢茹／攝影
桃園市長鄭文燦。 記者陳夢茹／攝影

桃園市長鄭文燦今天表示，對於有泰國移工返國後確診感染武漢肺炎，市府已進行群聚感染熱區的全面抽檢，預計今天結果會出爐，這個部分會以高標準來處理。

鄭文燦上午參訪雅聞生技股份有限公司後接受媒體聯訪，對於記者詢問，有泰國移工在台工作返國後確診感染武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）。鄭文燦表示，為了能充分瞭解疫調情況，市府有進行群聚感染熱區的全面抽檢，今天結果才會出來，這個部分會以高標準來處理。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

小英欽點林右昌領銜黨智庫 民進黨接班梯隊就位？

學生問侯跟綠營官員這麼好 侯友宜：不把敵人當敵人

六都統籌分配款 桃園拿最少 鄭文燦：6年差台北1千多億

影／綠營縣市爭取預算好容易? 侯友宜「這動作」全場笑了

相關新聞

我增5境外移入新冠肺炎 七月20例10人皆來自菲律賓

國內新冠肺炎疑似升溫，繼昨天確診四例境外移入，中央流行疫情指揮中心今上午公布，我國再增5名境外移入個案，創下自6月7日國...

染疫泰籍移工 接觸者28人檢疫陰性 1人等待檢驗結果中

中央流行疫情指揮中心昨證實接獲泰國官方通知，一名自我國入境、在台工作2年半移工確診為新冠肺炎感染者，指揮中心今表示，目前...

泰移工染疫 指揮中心健保釐清周圍呼吸道疾病就診移工

中央流行疫情指揮中心昨證實接獲泰國官方通知，一名自我國入境、在台工作2年半移工確診為新冠肺炎感染者。指揮中心發言人莊人祥...

連兩天境外移入 指揮中心：審慎評估外籍人士來台就醫

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增5例境外移入新冠肺炎病例其中4人自菲律賓入境，1人自香港入境，而針對泰籍移工返回泰國...

直播／新增5例境外移入 分別來自菲律賓、香港

台灣昨天新增四例新冠肺炎境外移入確診個案，中央流行疫情指揮中心今上午公布，我國新增再增5名境外移入個案，指揮中心發言人莊...

跳島郵輪夯 學者建議公共區域戴口罩船上做檢測

國內疫情趨緩，遊輪跳島旅遊夯，台大公衛學院提醒，進出船上公共區域仍應戴口罩、保持社交距離，並建議在船上做核酸檢測，居家檢...

泰國移工返國染疫 鄭文燦：全面抽檢高標準處理

桃園市長鄭文燦今天表示，對於有泰國移工返國後確診感染武漢肺炎，市府已進行群聚感染熱區的全面抽檢，預計今天結果會出爐，這個...

移工自台返泰確診 學者建議全廠員工做核酸普篩

一名泰籍移工自台返泰後確診新冠肺炎，台大公衛學院院長詹長權今天建議要有移工防疫計畫，此確診移工的工廠、宿舍要分艙分流，全...

泰移工確診 高雄警局長提醒防疫：別當台灣都沒了

1名泰國籍移工返回泰國以後，經確診感染新冠肺炎，因高雄市列管居家隔離、居家檢疫人數，以高雄市警分局轄區最多，高雄市警察局...

各國持續更新防疫管制 領務局提醒民眾留意遵守

全球新冠肺炎疫情未歇。外交部今天說，各國持續更新檢疫和邊境、人流管制等防疫相關規定，民眾應遵守並於出發前至領務局網站查詢...

2天增9境外移入 醫憂疫情再爆發

一名泰籍移工從台返泰後確診，加上這兩天新增共9名境外移入個案，有醫師憂心表示，最近觀察到民眾的行為幾乎回到正常生活，除了...

台塑生醫躋身防疫國家隊！新冠快篩試劑拚第四季上市

面對秋季可能爆發的第二波疫情，快篩試劑成了各國防疫重點。台塑生醫攜手中研院、長庚大學，推出「新冠肺炎抗原快篩試劑」，15分鐘就能驗出結果，為防疫築下重要防線。 台灣雖然在防疫超前布署，但隨著未來逐步開放邊境管制，如何加速快篩的效率與精準度，「抗原快篩試劑」也許正是解答。

熱門新聞

獨家／公視震撼彈 總經理等三位高層宣布請辭

直播／新增5例境外移入 分別來自菲律賓、香港

泰國移工確診 在台工作地點接觸對象找到了

李眉蓁論文抄襲案 教育部怒了：大學不查處、扣招生名額

論文風波後最新民調曝端倪 沈富雄：民進黨在高雄不是穩拿

移工確診曝社區還有疫情隱憂 專家籲儘速做好三件事

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。