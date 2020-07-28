台塑生醫躋身防疫國家隊！新冠快篩試劑拚第四季上市

面對秋季可能爆發的第二波疫情，快篩試劑成了各國防疫重點。台塑生醫攜手中研院、長庚大學，推出「新冠肺炎抗原快篩試劑」，15分鐘就能驗出結果，為防疫築下重要防線。

台灣雖然在防疫超前布署，但隨著未來逐步開放邊境管制，如何加速快篩的效率與精準度，「抗原快篩試劑」也許正是解答。

今年「全球第一場實體在線舉辦」的國際生技論壇《亞洲生技大展（BIO Asia-Taiwan Exhibition）》，7月23日登場，全球超過600間公司參與為期四天的展覽。

難得的是，成立17年的台塑生醫今年首度參展。

過去，台塑生醫主要是專注在機能性清潔劑、肌膚保養品、特用化學品、生技醫療、臨床測試服務與預防醫學等領域。

今年6月卻另闢新戰場，攜手中研院與長庚大學推出「新冠肺炎抗原快篩試劑」，躋身防疫國家隊。

15分鐘快篩，為開放邊境築防線

在記者會上，台塑生醫兩位產品示範員拿起棉棒、放進受試者鼻腔，再將棉棒浸入萃取液，使面棒上的檢體與萃取液相融；接著，將萃取液滴在快篩試劑卡上，只消15分鐘，就會揭曉「到底有沒有感染新冠病毒」。

如果試劑卡出現一條線，表示陰性反應；若出現兩條線，代表陽性，事情就大條了。

這款「新冠肺炎快篩試劑」，是台灣產官學合作下的結晶：中研院研發試劑原料、長庚醫學團隊驗證，最後由台塑生醫進行優化開發，進而量產上市。

「這款試劑便利、靈敏，不須機器，任何人都可以操作，」台塑生醫研究發展中心副總經理劉慧啟解釋，成本低、檢驗時間短，是台塑生醫的「抗原快篩試劑」在市場勝出的強項，比目前主流的「核酸快篩試劑」，檢驗時間足足縮短了16倍。

出征國際市場，產品最快8月上市

根據國家生技醫療產業策進會6月中的估計，全球快篩試劑至少有2億劑的需求，總產值至少達20億美元。

更驚人的是，6月中全球新冠肺炎確診人數為800萬人，但截至7月24日，全球確診人數已經飆破1500萬人，全球快篩試劑的市場恐將持續以倍數成長。

「我們預計8月底能拿到製造核准、年底前銷往國際，」劉慧啟表示，早在6月初與中研院完成合約簽署時，台塑生醫就著手美國、印度、日本等國家的送樣申請，希望能盡速進軍國際。

其實，台塑生醫跨足快篩試劑，一路走來相當波折。因為台灣防疫太成功，缺乏確診個案進行臨床實驗，導致產品上市的進程晚了不少。

此外，印度的上市許可申請目前仍未獲核准，公司推測是因為印度當地採檢標準主要是採用「喉頭」採檢，而非「鼻腔」採檢。「不過我們已經跟印度衛福部溝通，通過機率依舊很大，」劉慧啟自信地說：「年底前，這款快篩試劑將可望銷往國際。」

至於未來製造端能否因應龐大的國際市場需求，劉慧啟表示，台塑生醫量產速度已是全台第一，目前一班制的月產能達到100萬劑，未來將視市場需求調整成兩班制或三班制。

台塑企業管理中心常務委員王瑞瑜當年催生台塑生醫，如今磨刀17年，首次登展便以「快篩防疫國家隊」之姿奪得眾人目光，在這場新冠疫戰中，力拚為全民健康守住國門。

（作者／蔣濬浩 本文出自2020.7.24《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）