快訊

超霸氣！基隆人用三倍券買機車 20份6萬元一次付清

樂生療養院爭議：法院停工裁定如何「被塑膠」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

曾找中研院合作遭拒 何大一團隊找出新冠病毒最有力抗體！

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
中研院院士、愛滋病雞尾酒療法發明人何大一。本報資料照片
中研院院士、愛滋病雞尾酒療法發明人何大一。本報資料照片

全球科學家正在分秒必爭，研發藥物、抗體和疫苗，要打贏新冠病毒這場世紀之戰。最新消息是：華裔美籍科學家、愛滋病雞尾酒療法發明人何大一率領的哥倫比亞大學醫學團隊，已成功找出新冠病毒抗體新突破！

「我們從五名嚴重新冠肺炎患者身上，取得很多單株抗體，可以直接對抗病毒。」何大一接受《遠見》遠洋專訪時指出，這項研究結果近期將刊登在權威的《自然》（Nature）學術期刊：「這是全世界採集到最能對抗病毒、最有效的抗體。」

除了分離出61種中和單株抗體，何大一團隊也發現新冠病毒的兩個弱點，包括「免疫原性的受體結合結構域」及「N末端結構域」。這意味著，確診者注入抗體，能夠降低體內的病毒量；而尚未感染或發病的密切接觸者，也可注入抗體，作為預防性質。

1952年出生在台中，現年68歲的何大一，早年就在研究領域不遺餘力，不但是愛滋病雞尾酒療法發明人，1990年間，其率領的團隊在愛滋病毒研究中獲得重大突破，成功遏止病毒進入人體後進一步擴散，1996年更登上《時代雜誌》年度風雲人物。

明年第一季末生產，一劑只需50美元

今年2月起，隨著新冠疫情蔓延，何大一團隊旋即停止了所有進行中的愛滋病研究，轉向新冠病毒。「我們發現的抗體，能夠在非常低的濃度下，得以中和病毒，」何大一說明。

更重要的是，這項抗體只需一劑，就能維持三到六個月的效用，而且預計一劑只需50美元。雖然抗體治療普遍昂貴，但何大一團隊和比爾蓋茲慈善基金會合作，以大規模生產，算出了這個「不盈利」的價格。

「很多科學家都在嘗試不同的疫苗和治療方法，我們不是第一個，但我們希望做出最好的抗體。」何大一預計，今年10月展開人體試驗，約莫三至四個月就能知道是否有效。除了美國，何大一也計畫到疫情嚴重的國家進行抗體試驗，包括中國。

「由於病毒持續變異，我們至少研發兩種抗體來因應。」根據樂觀預估，何大一團隊研發的抗體藥物將在明年第一季末就能生產。「當然，如果抗體的成效不理想，我們就要重新來過，這就是科學！」

曾力邀台灣科學家合作，卻沒人有興趣

其實，何大一剛開始著手研發時，曾想過和台灣科學界合作。「我們在3月底才開始分離抗體，但其實元月，台灣就開始有病例。」當時，他寫信給一些台灣的科學家，包括中研院，希望能和台灣醫生及科學家合作進行抗體分離，「但似乎沒有人有興趣。」

後來，何大一除了獲得馬雲公益基金會、騰訊公益慈善基金會等支持之外，也有一位台灣企業家提供了200萬美元研究經費，「讓我們能快速地展開研究，沒有後顧之憂。」

包含何大一團隊在內，全球約有150個團隊正在積極研發新冠病毒疫苗，而至少有17種疫苗已進入人體試驗階段。相較之下，台灣雖然防疫成績傲視全球，但至今未有一支疫苗進入臨床試驗。

目前，台灣有四家廠商進行疫苗研發，包括國光生技、高端、聯亞生技和安特羅。雖然依業者各自預估的進程發展，最快2021年第一季力拚上市，但現在還在送件審查階段，仍未展開人體試驗。

眼看進度落後，衛福部宣布編列187億元經費，作為疫苗研發的獎勵金、購買疫苗之用。然而，世界各國都在爭相砸大錢，預購可能有成效的疫苗，屆時恐怕有錢也買不到。

全球科學家大合作，台灣應加入國際隊

當全球科學家都在搶時間研發疫苗，台灣進度卻卡關，台大公衛學院院長詹長權認為，台灣不僅要組國家隊，更應該加入國際隊，和其他國家合作，才不會在這場疫苗競賽中錯失先機。

「科學家大動員找尋新冠病毒解方，可說是史無前例。」何大一指出，這次科學界的合作和過去的模式有很大的不同。「通常，科學家會保護自己的資訊、建立自己的專利，但這次，所有人都意識到這是非常時期，都無私地分享知識，這是前所未見的。」

「即使在中美關係緊張之下，美國和中國的科學家也是互相開放。」何大一指出，這場疫情從中國開始，因此，中國科學家比其他國家早二、三個月開始研究，提供了很重要的貢獻。

何大一指出，美國在全球生技業界一直保持領先，但中國科學家已經急起直追。和17年前相比，中國的生技醫療產業已有長足的進步，但美國作為全球最重要的生技聚落，迄今仍未能被取代。

「我原本應該退休的，卻因新冠病毒大流行，反而比往常加倍地工作。」面對這突如其來的使命，何大一無奈苦笑。為了和時間賽跑，何大一的團隊在過去三、四個月日以繼夜工作，很多成員甚至離開家人，直接住在宿舍，以避免將病毒傳染給家人。

儘管全球科學家都在努力和病毒對抗，但距離疫苗真正研發量產，仍需等到明年第一季。面對秋冬疫情可能再次爆發，何大一憂心忡忡：「現在，全球疫情比六個月前還糟糕，且會持續惡化，連台灣也不能完全鬆懈。」

（作者／ 鄧麗萍 本文出自2020.7.27《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

新冠肺炎 COVID-19

相關新聞

新增5例境外移入 指揮中心下午兩點緊急說明

台灣昨天新增四例新冠肺炎境外移入確診個案，中央流行疫情指揮中心今上午公布，我國新增再增5名境外移入個案，指揮中心發言人莊...

移工返泰確診 曝台灣無症狀感染隱憂

一名泰籍勞工返泰後確診，指揮中心無法排除為本土個案。專家指出，此案曝露出台灣社區可能存在無症狀感染者的隱憂，指揮中心及勞...

台塑生醫躋身防疫國家隊！新冠快篩試劑拚第四季上市

面對秋季可能爆發的第二波疫情，快篩試劑成了各國防疫重點。台塑生醫攜手中研院、長庚大學，推出「新冠肺炎抗原快篩試劑」，15分鐘就能驗出結果，為防疫築下重要防線。 台灣雖然在防疫超前布署，但隨著未來逐步開放邊境管制，如何加速快篩的效率與精準度，「抗原快篩試劑」也許正是解答。

曾找中研院合作遭拒 何大一團隊找出新冠病毒最有力抗體！

當台灣的新冠疫苗研發苦無進展之際，華裔科學家、愛滋病雞尾酒療法發明人何大一率領的團隊，已成功找到最有力的抗體，為抗疫帶來曙光。其實，這位中研院院士最初曾邀請包括中研院在內的台灣科學家一起合作，無奈卻沒有獲得回應……

賴索托、南非、美國 境外移入增4例

台灣昨天新增四例新冠肺炎境外移入確診個案，分別為廿多歲女性、廿多歲男性、五十多歲女性及六十多歲男性，四人分別是赴賴索托工...

泰國移工確診 在台工作地點接觸對象找到了

全國疫情指揮中心今年公布泰國宣布的新增新冠肺炎確診病例中，1人自台灣返泰的泰國移工，引起防疫體系憂心疫情群聚感染，桃園市...

桃園泰國移工確診新冠肺炎 衛生局：配合中央進行疫調

中央流行疫情指揮中心今天公布，泰國宣布新增4起新冠肺炎確診病例，其中有一人是從台灣返泰的泰國移工確診新冠肺炎，對此桃園市...

移工確診曝社區還有疫情隱憂 專家籲儘速做好三件事

中央流行疫情指揮中心今公布一名泰籍勞工自台返泰後確診，無法排除為本土個案，此案曝露出台灣社區仍存在疫情隱憂。長期關切移工...

從賴索托返台確診 證實為牛仔布大廠「年興」員工

中央流行疫情指揮中心今（27）日公布，國內一口氣新增4例新冠肺炎境外移入確診個案，其中一例為在賴索托工作的台灣人，返國入...

返泰移工恐為本土個案 專家建議隔離解除前再篩檢

我國於今日中午接獲泰國官方通知，該國確診一名自我國入境的新冠肺炎感染者，指揮中心發言人莊人祥表示，疫調尚在進行，不排除為...

日本爆發新冠「乳頭群聚」 莊人祥籲民眾遵守新生活運動

日本近期又爆發新冠群聚感染，更離奇的是發生原因是「乳頭群聚」。北海道地區爆出疑有風俗店因提供的「親乳頭」服務，客人吸吮女...

移工返泰確診 指揮中心不排除為本土個案

今天中央流行疫情指揮中心證實中午接獲泰國官方通知，一名自我國入境移工確診為新冠肺炎感染者。發言人莊人祥表示，該名個案的發...

熱門新聞

獨家／公視震撼彈 總經理等三位高層宣布請辭

李眉蓁論文抄襲案 教育部怒了：大學不查處、扣招生名額

泰國移工確診 在台工作地點接觸對象找到了

新增5例境外移入 指揮中心下午兩點緊急說明

直播／新增4境外移入 傳1移工返泰確診？指揮中心臨時記者會延至15：00舉行

高市綠營議員黃明太退出黨團 無法認同「打假球」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。