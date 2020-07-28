曾找中研院合作遭拒 何大一團隊找出新冠病毒最有力抗體！

全球科學家正在分秒必爭，研發藥物、抗體和疫苗，要打贏新冠病毒這場世紀之戰。最新消息是：華裔美籍科學家、愛滋病雞尾酒療法發明人何大一率領的哥倫比亞大學醫學團隊，已成功找出新冠病毒抗體新突破！

「我們從五名嚴重新冠肺炎患者身上，取得很多單株抗體，可以直接對抗病毒。」何大一接受《遠見》遠洋專訪時指出，這項研究結果近期將刊登在權威的《自然》（Nature）學術期刊：「這是全世界採集到最能對抗病毒、最有效的抗體。」

除了分離出61種中和單株抗體，何大一團隊也發現新冠病毒的兩個弱點，包括「免疫原性的受體結合結構域」及「N末端結構域」。這意味著，確診者注入抗體，能夠降低體內的病毒量；而尚未感染或發病的密切接觸者，也可注入抗體，作為預防性質。

1952年出生在台中，現年68歲的何大一，早年就在研究領域不遺餘力，不但是愛滋病雞尾酒療法發明人，1990年間，其率領的團隊在愛滋病毒研究中獲得重大突破，成功遏止病毒進入人體後進一步擴散，1996年更登上《時代雜誌》年度風雲人物。

明年第一季末生產，一劑只需50美元

今年2月起，隨著新冠疫情蔓延，何大一團隊旋即停止了所有進行中的愛滋病研究，轉向新冠病毒。「我們發現的抗體，能夠在非常低的濃度下，得以中和病毒，」何大一說明。

更重要的是，這項抗體只需一劑，就能維持三到六個月的效用，而且預計一劑只需50美元。雖然抗體治療普遍昂貴，但何大一團隊和比爾蓋茲慈善基金會合作，以大規模生產，算出了這個「不盈利」的價格。

「很多科學家都在嘗試不同的疫苗和治療方法，我們不是第一個，但我們希望做出最好的抗體。」何大一預計，今年10月展開人體試驗，約莫三至四個月就能知道是否有效。除了美國，何大一也計畫到疫情嚴重的國家進行抗體試驗，包括中國。

「由於病毒持續變異，我們至少研發兩種抗體來因應。」根據樂觀預估，何大一團隊研發的抗體藥物將在明年第一季末就能生產。「當然，如果抗體的成效不理想，我們就要重新來過，這就是科學！」

曾力邀台灣科學家合作，卻沒人有興趣

其實，何大一剛開始著手研發時，曾想過和台灣科學界合作。「我們在3月底才開始分離抗體，但其實元月，台灣就開始有病例。」當時，他寫信給一些台灣的科學家，包括中研院，希望能和台灣醫生及科學家合作進行抗體分離，「但似乎沒有人有興趣。」

後來，何大一除了獲得馬雲公益基金會、騰訊公益慈善基金會等支持之外，也有一位台灣企業家提供了200萬美元研究經費，「讓我們能快速地展開研究，沒有後顧之憂。」

包含何大一團隊在內，全球約有150個團隊正在積極研發新冠病毒疫苗，而至少有17種疫苗已進入人體試驗階段。相較之下，台灣雖然防疫成績傲視全球，但至今未有一支疫苗進入臨床試驗。

目前，台灣有四家廠商進行疫苗研發，包括國光生技、高端、聯亞生技和安特羅。雖然依業者各自預估的進程發展，最快2021年第一季力拚上市，但現在還在送件審查階段，仍未展開人體試驗。

眼看進度落後，衛福部宣布編列187億元經費，作為疫苗研發的獎勵金、購買疫苗之用。然而，世界各國都在爭相砸大錢，預購可能有成效的疫苗，屆時恐怕有錢也買不到。

全球科學家大合作，台灣應加入國際隊

當全球科學家都在搶時間研發疫苗，台灣進度卻卡關，台大公衛學院院長詹長權認為，台灣不僅要組國家隊，更應該加入國際隊，和其他國家合作，才不會在這場疫苗競賽中錯失先機。

「科學家大動員找尋新冠病毒解方，可說是史無前例。」何大一指出，這次科學界的合作和過去的模式有很大的不同。「通常，科學家會保護自己的資訊、建立自己的專利，但這次，所有人都意識到這是非常時期，都無私地分享知識，這是前所未見的。」

「即使在中美關係緊張之下，美國和中國的科學家也是互相開放。」何大一指出，這場疫情從中國開始，因此，中國科學家比其他國家早二、三個月開始研究，提供了很重要的貢獻。

何大一指出，美國在全球生技業界一直保持領先，但中國科學家已經急起直追。和17年前相比，中國的生技醫療產業已有長足的進步，但美國作為全球最重要的生技聚落，迄今仍未能被取代。

「我原本應該退休的，卻因新冠病毒大流行，反而比往常加倍地工作。」面對這突如其來的使命，何大一無奈苦笑。為了和時間賽跑，何大一的團隊在過去三、四個月日以繼夜工作，很多成員甚至離開家人，直接住在宿舍，以避免將病毒傳染給家人。

儘管全球科學家都在努力和病毒對抗，但距離疫苗真正研發量產，仍需等到明年第一季。面對秋冬疫情可能再次爆發，何大一憂心忡忡：「現在，全球疫情比六個月前還糟糕，且會持續惡化，連台灣也不能完全鬆懈。」

（作者／ 鄧麗萍 本文出自2020.7.27《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）