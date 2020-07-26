菲律賓入境台灣全面採檢 旅客直呼返台較安心

受菲律賓新冠肺炎疫情延燒影響，今天起從菲國入台旅客採全面在機場採驗，返台旅客表示，菲國疫情嚴峻，疑似案例暴增，加上當地人較缺乏衛生概念，還是回台比較安心。

菲律賓新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，菲律賓境外移入病例增加。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中24日宣布，26日起自菲律賓入台的旅客將全面在機場採檢，有症狀者須到集中檢疫所等待檢驗結果。

國境疾管單位表示，這項新採驗政策實施後，首班從馬尼拉出發抵達桃園國際機場的班機下午抵台，機上搭載20多名旅客，包括數名外籍移工；所有人在下機後，仔細填寫旅客入境健康聲明暨居家檢疫聲請書，同時陸續完成採檢作業，若有症狀者，將送至集中檢疫所等候檢驗結果，無症狀者返家或至防疫旅館完成居家檢疫14天。

一名今年3月前往菲國就讀公共管理碩士班的陳姓研究生表示，肯定台灣採取高規格的檢疫，同時也談到，菲國目前無法做出相同的控管，尤其每天約增加上千例的疑似病例，菲國政府好像無法有效控制疫情，而許多學校也都停課，並採線上教學，在無法預估未來發展下，選擇先返台。

陳姓學生談到，菲國日前實施封城措施時，一天傳出有數百個疑似病例，但近期解封後，疑似病例大幅度暴增，引起恐慌。

他說，當地人缺乏衛生概念，「有人甚至脫掉口罩咳嗽後，再戴上口罩」，口罩的材質防護都做得不好，也讓人感到相當憂心。

另外，也有返台的旅客表示，在菲國期間明顯感受到疫情的嚴重性，還是回到台灣感覺比較踏實一點，對於從菲律賓入台的旅客採取全面採檢，表示能夠接受，畢竟對自己與他人都是好事。