民眾申請防疫補償金遭追回惹議 指揮中心釋疑

有民眾出現疑似新冠肺炎症狀住院隔離，事後申請防疫補償金卻被追回。指揮中心發言莊人祥今天表示，因病就醫隔離者依法將支付醫療、膳食費用，但不包括防疫補償金。

近期有民眾向媒體投訴，他替國外返台的居家隔離長者送餐，不久後出現發燒、咳嗽等疑似新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）症狀，住進負壓隔離病房進行檢查，所幸不是新冠肺炎，住院4天後出院，並獲得向衛生局申請新台幣3000元防疫補償金，近日卻收到錯發補償金的追回公文。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在記者會中表示，這名民眾因病就醫而被隔離，根據「傳染病防治法」規定，依法隔離期間將支付醫療及膳食費用，但防疫補償金僅針對居家檢疫、居家隔離或集中檢疫、集中隔離的民眾發放。

莊人祥解釋，從國外回台或確診個案接觸者，明明是健康人，卻要為全民的健康在家或在集中檢疫所隔離14天，因此特殊條例才會針對這些民眾給予每日1000元補償金。