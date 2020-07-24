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菲律賓入境者全面機場採檢 陳時中曝2關鍵因素

中央社 / 台北24日電
中央流行疫情指揮中心7月24日14:00記者會出席名單，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、指揮官陳時中說明國內新增3例境外移入新冠肺炎病例。聯合報系記者陳婕翎／攝影
中央流行疫情指揮中心7月24日14:00記者會出席名單，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、指揮官陳時中說明國內新增3例境外移入新冠肺炎病例。聯合報系記者陳婕翎／攝影

菲律賓入境的台人、持居留證者26日起將在機場全面採檢，外界好奇一向不傾向入境採檢指揮中心為何做此決策。指揮中心指揮官陳時中解釋，菲律賓疫情嚴重、境外移入暴增是主因。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中宣布新增3例菲律賓境外移入病例，同時宣布7月26日起台灣民眾及持有居留證入境者將全面在機場進行採檢，有症狀者須到集中檢疫所等待結果、無症狀者可回家等待，但同樣都要進行14天居家檢疫。

根據指揮中心統計，菲律賓往來台灣航班每週共有7班次，每班次不到50人，7月1日至22日共有696人自菲律賓入境台灣，其中有6人確診。

外界好奇，指揮中心以往不傾向採入境採檢，如今卻要對菲律賓入境者全面實施機場採檢。

陳時中解釋，菲律賓武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，近2週每日平均確診數多達1600例，採檢個案也從每天2000多例暴增至2萬多例，且陽性率高達12%，7月以來確診的11例境外移入個案當中，就有6例來自菲律賓。

陳時中指出，過去有些國家疫情雖嚴重，但入境者都沒有確診，例如日本疫情升溫、入境者很多，境外移入病例卻寥寥無幾，孟加拉上週連續新增3例境外移入病例，指揮中心也曾考慮採取機場採檢措施，所幸後來情況又漸趨穩定。

反觀菲律賓，台灣從7月以來有11例境外移入個案，就有6例來自菲律賓，繼上週連續新增3例後，今天又增3例，加上菲律賓疫情嚴峻，風險較高，才會決定採取緊急應變措施。未來若觀察28天，也就是2個潛伏期，菲律賓疫情明顯降溫、境外移入也減少，就會考慮取消機場採檢，另一方面也希望透過全面採檢，了解菲律賓境外移入個案的狀況。

陳時中強調，因應國際間嚴峻的疫情，指揮中心近期也正考慮訂定高風險國家入境管理策略，一旦境外移入個案比例攀升時，就會回過頭監測該國的疫情狀況，發現情況嚴重將考慮採取應變措施，相關措施會隨時檢討、隨時公布。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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