國光+台大 國產新冠疫苗 8月人體實驗

國內新冠肺炎疫情和緩，但國外染疫人數不斷攀升，解除封國封城的關鍵在疫苗。據了解，國光生技的新冠肺炎疫苗已完成動物實驗，預計八月中旬進入人體實驗，由台大協助主持，預計收案超過千人，明年春節可望全面施打；另外，台大同步研發黏膜疫苗，即將展開動物實驗。

另行政院會昨通過紓困三點零追加預算，衛福部編列疫苗研發及採購一三六億元。其中廿億元補助國內廠商研發疫苗，業者若於八月卅一日開始第一期臨床試驗，在明年六月前取得量產許可，可獲得最高五億元補助，另有一百多億元計畫向國際採購疫苗或購買成功上市的國產疫苗。

亞洲生技大展昨舉行，新冠防疫試劑與疫苗成為展場中熱門議題，台大校長管中閔主持台灣大學展覽開幕儀式時，與國光生技董事長詹啟賢互動密切，引發注目。目前投入新冠肺炎疫苗研發與量產的廠商包括國光生技、高端、安特羅、聯生藥四家。

國光生技已完成新冠肺炎疫苗動物實驗，並將實驗文件送往衛福部審查，提出臨床實驗申請。待衛福部確認實驗內容無誤，即可進入臨床實驗，推估最快八月中旬，國光生技將展開新冠肺炎疫苗的人體實驗，這也是國內最快進入人體實驗的新冠肺炎疫苗。

國光生技總經理留忠正說，第二期臨床實驗預計收案超過千人，主要是確認疫苗的安全性，預計三個月就能完成臨床實驗。據了解，國光生技將與台灣大學合作，由台灣大學副校長張上淳主持臨床試驗計畫。

另各國研發疫苗皆以針劑型疫苗為主，台大醫院小兒部主任黃立民昨發表台大醫學院研發「黏膜疫苗」最新進度，如果明年臨床試驗成功，可像一層隱形的護目鏡和口罩，把病毒阻絕於體外。黃立民說，台大研發若順利，預計十月完成動物實驗，盼一年內確認其效力。

台灣新冠肺炎與疫苗會走向什麼結局？前疾管局長蘇益仁指有四種劇本，最好的是「國產研發成功又買到國際疫苗」雙贏版本，最糟的結局就是「買不到又做不出來」。

蘇益仁說，目前可扭轉局勢的解方是政府即起積極輔導疫苗國家隊。政府主動出面解決法規問題，加速臨床試驗申請流程，協助廠商及醫院完成臨床試驗，即使沒買到國際疫苗，國產疫苗加速於明年一月上市，該第三種結局可達防疫效果，也能使國產生技發揚光大。

第四種結局「爭取到國際疫苗，但國產疫苗來不及冬天上市」，但蘇益仁不樂見該結果，他認為，一旦開始使用國際生產的疫苗，國產疫苗研發就垮了。