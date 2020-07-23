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日本擬放寬台灣入境限制 陳時中：恐帶來壓力

中央社 / 台北23日電
新冠肺炎疫情全球延燒，台灣防疫成果全球有目共睹，陸續有國家將台灣納入境管措施鬆綁國家名單。圖／指揮中心提供
新冠肺炎疫情全球延燒，台灣防疫成果全球有目共睹，陸續有國家將台灣納入境管措施鬆綁國家名單。圖／指揮中心提供

日本政府宣布，將與12個國家就鬆綁境管措施展開協商，其中包括台灣。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，外國願開放代表對台灣防疫有信心，但也坦言將對防疫帶來壓力。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情全球延燒，台灣防疫成果全球有目共睹，陸續有國家將台灣納入境管措施鬆綁國家名單。日本昨天也宣布擬將台灣在內的12國納入鬆綁入境限制的名單，彼此先承認商務人士的往來。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午被問到此事時表示，有其他國家願對台灣開放，代表對台灣防疫有信心，當然值得高興，但也坦言將對台灣的防疫形成另一種壓力。

陳時中強調，指揮中心職責就在於守住國內這條防疫防線，因此未來若真的有台灣商務客赴日，回台後仍須謹守居家檢疫14天的規定。

指揮中心昨天宣布8月1日開放外籍人士申請來台國際醫療，不排除中國、港澳人士，卻被網友質疑太早開放。

陳時中指出，這項開放也涵蓋醫療人權的意義，也許有人認為太早，但對於以往就在台灣治療，且需要延續性治療的患者而言，真的已經等很久了。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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