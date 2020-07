台灣將開放外籍人士來台就醫引暴動 醫護怒：當我們吃飽太閒？

中央流行疫情指揮中心昨(23)日下午的記者會上宣布,台灣自8月1日起將開放外籍人士有條件來台就醫,引起台灣不少醫護人員抗議,認為衛福部只想到要讓醫院賺錢,卻未顧及到守在防疫前線醫護人員的心情,其中,有「小劉醫師」綽號之稱的劉宗瑀,在衛福部臉書宣導新政策的PO文下方直接酸嗆,認為衛福部說什麼「謝謝臺灣醫護人員」簡直是諷刺,哀嘆「台灣醫界真的很賤,衛福部當我們吃飽太閒」?

中央流行疫情指揮中心表示,「為延續『Taiwan can help, and Taiwan is helping!』的精神,自今年8月1日起,除健康檢查、美容醫學等非急迫性醫療需求外,國際醫療病患可透過醫療機構檢具相關資料、文件提出來台就醫申請,衛福部將依醫療必要性、療程延續性及風險性等原則進行審查,協助海外人士來台接受醫療服務。」並在文末稱謝「#謝謝臺灣醫護人員 #謝謝所有第一線人員 #臺灣加油」等話語。

但此政策引來不少國內醫護人員的抗議,認為就這樣開放外籍人士來台就醫恐將增加防疫醫護人員的負換,若過程沒把關好,也將更容易出現防疫漏洞,在排擠國人就醫權利的考量外,也讓守在第一線的醫護人員徒增感染風險,還有不少網友在衛福部臉書留言聲稱要發動連署反制。

該則衛福部臉書針對開放外籍人士來台就醫的PO文,自截稿為止,有超過2,446人按怒,2,411按讚。逾千則網友留言中,不少人表示「戰爭還沒結束欸,防疫成功一小段時間就囂張了是不是?」、「誰想開放誰就去第一線看診」、「極力反對!請撤回這項政策。」、「憑什麼要讓醫護人員跟醫療院所承擔這樣的風險?」、「有沒有什麼補償給醫護人員?」、「寶貴的醫療資源不是這樣便宜外人用的。」

連旅居國外的國人很多都不贊同這項政策,點出這其中有貧富差距的問題,「臺灣關閉外籍人士入境是為了防擴散感染,這點無庸置疑。但是不必為了Taiwan can help,釋出這樣的善意,不需要也不必要,各國有他們的醫療系統與制度,不必要到臺灣去增加無謂的負擔。真的窮人是出不了國的,其實並沒有幫助到什麼。」

其中「小劉醫師-劉宗瑀Lisa Liu粉絲團」更嗆衛福部:「標註 #防疫人員辛苦了,簡直是諷刺,台灣醫界真的很賤,衛福部都當我們吃飽太閒。」對此,衛福部小編也公開回覆:「已經有彙整向上呈報,感謝大家的意見!衛福部社群是一個可以自由抒發意見的地方,衛福編編也會努力做好自己該做的事情,一定努力彙整大家的意見,非常感謝大家!」