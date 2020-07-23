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台灣將開放外籍人士來台就醫引暴動 醫護怒：當我們吃飽太閒？

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為3月的高醫，進入醫院都必須進行嚴格管控情形。聯合報資料照/記者劉學聖攝影
圖為3月的高醫，進入醫院都必須進行嚴格管控情形。聯合報資料照/記者劉學聖攝影

中央流行疫情指揮中心昨(23)日下午的記者會上宣布，台灣自8月1日起將開放外籍人士有條件來台就醫，引起台灣不少醫護人員抗議，認為衛福部只想到要讓醫院賺錢，卻未顧及到守在防疫前線醫護人員的心情，其中，有「小劉醫師」綽號之稱的劉宗瑀，在衛福部臉書宣導新政策的PO文下方直接酸嗆，認為衛福部說什麼「謝謝臺灣醫護人員」簡直是諷刺，哀嘆「台灣醫界真的很賤，衛福部當我們吃飽太閒」？

中央流行疫情指揮中心表示，「為延續『Taiwan can help, and Taiwan is helping!』的精神，自今年8月1日起，除健康檢查、美容醫學等非急迫性醫療需求外，國際醫療病患可透過醫療機構檢具相關資料、文件提出來台就醫申請，衛福部將依醫療必要性、療程延續性及風險性等原則進行審查，協助海外人士來台接受醫療服務。」並在文末稱謝「#謝謝臺灣醫護人員 #謝謝所有第一線人員 #臺灣加油」等話語。

但此政策引來不少國內醫護人員的抗議，認為就這樣開放外籍人士來台就醫恐將增加防疫醫護人員的負換，若過程沒把關好，也將更容易出現防疫漏洞，在排擠國人就醫權利的考量外，也讓守在第一線的醫護人員徒增感染風險，還有不少網友在衛福部臉書留言聲稱要發動連署反制。

該則衛福部臉書針對開放外籍人士來台就醫的PO文，自截稿為止，有超過2,446人按怒，2,411按讚。逾千則網友留言中，不少人表示「戰爭還沒結束欸，防疫成功一小段時間就囂張了是不是？」、「誰想開放誰就去第一線看診」、「極力反對！請撤回這項政策。」、「憑什麼要讓醫護人員跟醫療院所承擔這樣的風險？」、「有沒有什麼補償給醫護人員？」、「寶貴的醫療資源不是這樣便宜外人用的。」

連旅居國外的國人很多都不贊同這項政策，點出這其中有貧富差距的問題，「臺灣關閉外籍人士入境是為了防擴散感染，這點無庸置疑。但是不必為了Taiwan can help,釋出這樣的善意，不需要也不必要，各國有他們的醫療系統與制度，不必要到臺灣去增加無謂的負擔。真的窮人是出不了國的，其實並沒有幫助到什麼。」

其中「小劉醫師-劉宗瑀Lisa Liu粉絲團」更嗆衛福部：「標註 #防疫人員辛苦了，簡直是諷刺，台灣醫界真的很賤，衛福部都當我們吃飽太閒。」對此，衛福部小編也公開回覆：「已經有彙整向上呈報，感謝大家的意見！衛福部社群是一個可以自由抒發意見的地方，衛福編編也會努力做好自己該做的事情，一定努力彙整大家的意見，非常感謝大家！」

擷自衛福部臉書
擷自衛福部臉書

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