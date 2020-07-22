新冠肺炎40分鐘判定 工研院檢驗系統僅可樂罐大小

疫情指揮中心今天公布，台灣新冠肺炎核酸檢測產品參與國際盲測獲佳績，其中工研院開發的快速檢驗系統，最快40分鐘能得到判定結果，且僅有可樂罐大小，展現台研發能力。

中央流行疫情指揮中心下午公布，台灣產學研界投入2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）快篩檢測研發，截至目前，食品藥物管理署已核准7件檢驗試劑專案製造及26件檢驗試劑專案輸入。

為評估檢測能力，進而驗證檢測試劑與使用實驗室水準，國際獨立第三方分子診斷品質管理監測機構（Quality Control for Molecular Diagnostics, QCMD）舉辦COVID-19檢測能力測試。測驗共有60個國家與超過400個實驗室報名參加，台灣共有3個單位參與。

指揮中心指出，主辦單位提供8個測試樣本進行盲測，結果在6月底公告，台灣研發產品正確率媲美國際知名大廠，顯示國內研發檢測產品具國際水準。

其中工研院開發的iPMx分子快速檢驗系統，QCMD盲測檢測結果全數正確，獲得高度滿意結果，該系統最快可於40分鐘內得到定性判別結果，且僅有可樂罐大小，創新機構設計與精準度展現台灣前瞻研發科技能力。

工研院生醫與醫材研究所長林啟萬表示，iPMx分子快速檢驗系統已通過專案申請程序，也備妥1萬劑試劑能量。

工研院生醫所組長陳慧玲下午接受中央社記者採訪時表示，iPMx分子快速檢驗系統的優勢在於準確度高、體積小，非常方便攜帶，且檢驗可在約40分鐘內得到結果，對於日後若要應用於邊境、普篩都很方便。

指揮中心也指出，專案輸入的國際檢測產品具備可大量篩檢優點，但需要較長測試時間；國產產品則具有體積小、檢測時間快、價格實惠等優點。指揮中心將針對不同情境需求，規劃搭配各式產品進行最佳組合，提供民眾防護。