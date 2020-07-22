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防疫遭疑反中 陳時中：不信中國數據但無歧視

中央社 / 台北22日電
外界質疑中央流行疫情指揮中心對中國疫情風險評估標準，質疑把防疫當反中；指揮官陳時中今天說，不信任中國疫情數字，也沒有歧視陸生或中國人，開放是依醫療檢疫量能決定。圖／指揮中心提供
外界質疑中央流行疫情指揮中心對中國疫情風險評估標準，質疑把防疫當反中；指揮官陳時中今天說，不信任中國疫情數字，也沒有歧視陸生或中國人，開放是依醫療檢疫量能決定。圖／指揮中心提供

外界質疑中央流行疫情指揮中心對中國疫情風險評估標準，質疑把防疫當反中；指揮官陳時中今天說，不信任中國疫情數字，也沒有歧視陸生或中國人，開放是依醫療檢疫量能決定。

有媒體於中央流行疫情指揮中心記者會詢問，指揮中心屢次對中國感染風險曖昧以對，究竟中國的感染風險是高還是低；此外，外界也質疑，陸生一直回不來，指揮中心把防疫當「反中」。

陳時中表示，中國風險高低，若以他們公布的數字是不高，但根據以往狀況，「我們不信任」。

至於是否對陸生歧視；陳時中說，指揮中心今天也開放陸籍應屆畢業生來台，也開放陸籍人士可到台灣進行延續性、必要性的相關醫療，並無歧視。開放程序是依醫療、檢疫量能決定。

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