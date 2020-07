抗煞是關鍵 國際專欄分享台灣新冠肺炎防疫經驗

台灣新冠肺炎防疫成果全球有目共睹,國際期刊英國醫學期刊的部落格昨天刊出文章分享台灣防疫經驗,強調記取2003年SARS防疫經驗是這次防疫成功的關鍵因素。

新冠肺炎疫情蔓延全球,造成超過1400萬人感染、61萬人死亡,反觀台灣早在第一時間祭出各項防疫措施,防疫成果全球有目共睹。

國際頂尖學術期刊「英國醫學期刊」(TheBritish Medical Journal)的部落格專欄昨天刊出一篇文章「我們可以從台灣面對武漢肺炎的防疫經驗中學到什麼?」(What we can learn from Taiwan’sresponse to the covid-19 epidemic),說明台灣如何運用醫療資訊科技、醫療基礎建設和前瞻性計畫遏止疫情。

文章中指出,台灣防疫成功關鍵因素是記取2003年SARS(嚴重急性呼吸道症候群)的慘痛經驗,積極強化傳染病防治措施,像是訂定醫院標準作業程序、運用醫療科技防疫等。

不只如此,台灣也利用健保雲端系統和出入境旅客資料結合,開發即時警示系統,讓第一線醫療人員即時掌握患者的旅遊史、職業別、接觸史,不僅保障醫護人員安全,也有助準確診斷;同時,台灣更以健保卡實施口罩實名制措施。

為了落實居家隔離及居家檢疫,避免高風險族群進入社區,台灣也將「入境檢疫系統」結合後端「電子圍籬系統」,透過電信定位訊號瞭解隔離者所在位置,一旦超出範圍就會通報警政、民政、衛政系統,落實公權力執行,降低人員防疫作業執行的負荷。