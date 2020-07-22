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抗煞是關鍵 國際專欄分享台灣新冠肺炎防疫經驗

中央社 / 台北22日電

台灣新冠肺炎防疫成果全球有目共睹，國際期刊英國醫學期刊的部落格昨天刊出文章分享台灣防疫經驗，強調記取2003年SARS防疫經驗是這次防疫成功的關鍵因素。

新冠肺炎疫情蔓延全球，造成超過1400萬人感染、61萬人死亡，反觀台灣早在第一時間祭出各項防疫措施，防疫成果全球有目共睹。

國際頂尖學術期刊「英國醫學期刊」（TheBritish Medical Journal）的部落格專欄昨天刊出一篇文章「我們可以從台灣面對武漢肺炎的防疫經驗中學到什麼？」（What we can learn from Taiwan’sresponse to the covid-19 epidemic），說明台灣如何運用醫療資訊科技、醫療基礎建設和前瞻性計畫遏止疫情。

文章中指出，台灣防疫成功關鍵因素是記取2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）的慘痛經驗，積極強化傳染病防治措施，像是訂定醫院標準作業程序、運用醫療科技防疫等。

不只如此，台灣也利用健保雲端系統和出入境旅客資料結合，開發即時警示系統，讓第一線醫療人員即時掌握患者的旅遊史、職業別、接觸史，不僅保障醫護人員安全，也有助準確診斷；同時，台灣更以健保卡實施口罩實名制措施。

為了落實居家隔離及居家檢疫，避免高風險族群進入社區，台灣也將「入境檢疫系統」結合後端「電子圍籬系統」，透過電信定位訊號瞭解隔離者所在位置，一旦超出範圍就會通報警政、民政、衛政系統，落實公權力執行，降低人員防疫作業執行的負荷。

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