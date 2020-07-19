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完成公海護漁返國 巡護九號全船配合檢疫

中央社 / 高雄19日電

海巡署「巡護九號」結束今年第一航次中西太平洋公海漁業巡護任務，今天返抵高雄港，適逢全球新冠肺炎肆虐，巡弋期間未進外國港口整補，返台後全船人員留在艦上居家檢疫14天。

「巡護九號」返國，艦隊分署分署長謝慶欽、海巡署長陳國恩上午前往迎接，在「巡護九號」靠泊碼頭頒發加菜金，慰勉執勤同仁辛勞。謝慶欽對於這次執行遠洋巡護任務的同仁給予高度肯定與讚許。

「巡護九號」這航次於6月15日自高雄港啟航，馳騁7100浬至中西太平洋漁業委員會 （WCPFC）公約袋狀水域及沖之鳥海域巡弋，還挺進北太平洋秋刀魚作業區巡護，展現守護漁權決心，並偕同漁業署漁業檢查員登檢及先後以無線電通聯慰勉6艘台灣遠洋作業漁船。

這航次適逢全球新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情肆虐，「巡護九號」巡弋期間未進入外國港口整補，並每天要求全船落實定時消毒作業，預防群聚感染。

返抵國門後，全船同仁也留在艦上依防疫規定實施14天的一人一室居家檢疫，期滿後將再進行7天的自主健康管理，嚴防防疫破口。

新冠肺炎 COVID-19

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