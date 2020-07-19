全球新冠肺炎病例連2天創高 香港疫情持續升溫

台灣今天新增1例自香港返台的新冠肺炎境外移入病例，指揮中心表示，香港7月以來本土疫情持續升溫，國際單日病例數也連2天創新高，最高一天增加將近26萬例，防疫不可鬆懈。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在記者會中宣布新增1例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）境外移入病例，個案是長期在香港工作的40多歲男性，國內累計455例確診，分別為364例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。

值得注意的是，香港疫情疑似有捲土重來之勢。莊人祥說，根據香港官方公布的資料，香港累計確診病例已高達1770餘例，昨天新增64例。

莊人祥指出，香港疫情分為2大波，4月前曾有一波上去又下來，但主要是境外移入個案，截至7月初前疫情控制得都不錯，但7月上旬後又出現另一波疫情，多達80%以上都是本地個案或和本地個案有相關的個案。

莊人祥說，由於香港以發病日為計算基準，讓疫情看似有降溫趨勢，但若從通報狀況看來，仍處於上升階段。

國內疫情趨緩，民眾生活逐漸恢復正常，但國際疫情其實仍處於高峰。

莊人祥指出，全球疫情已經有1400萬例、死亡約60萬例，世界衛生組織（WHO）特別說明，單日新增病例已連續2天創新高，7月17日全球新增23萬7000例，18日更攀升至25萬9000例，呼籲防疫不可鬆懈。