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傳新增確診病例返台趴趴走 指揮中心駁斥：繪聲繪影

新增一境外移入確診個案 為常居香港國人

男從香港返台確診新冠肺炎 8名同機者居家隔離

中央社 / 台北19日電
指揮中心發言人莊人祥。記者楊雅棠／攝影
指揮中心發言人莊人祥。記者楊雅棠／攝影

台灣今天新增1例新冠肺炎境外移入病例，中央流行疫情指揮中心表示，個案是40多歲台灣男性，長期在香港工作，17日從香港返台探親，已掌握8名同班機旅客進行居家隔離。

中央流行疫情指揮中心今天下午2時緊急召開記者會，說明新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情最新進度。

指揮中心發言人莊人祥表示，個案因工作長期居住香港，前次自台灣出境時間為今年4月，7月15日開始出現乾咳、喉嚨痛症狀，但並未就醫，17日入境時主動告知有不適症狀，當日機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診，目前住院隔離治療中。

他指出，衛生單位已掌握接觸者共10人，其中2人為個案當地同住的家庭接觸者，未入境台灣；另有8人為同班機前後兩排旅客，列為居家隔離對象。

莊人祥說，針對2名家庭接觸者及19名未入境的同班機機組員，將透過國際衛生條例國家對口單位（IHRNational Focal Point）通知香港。

台灣截至目前累計455例確診，分別為364例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。

新冠肺炎 COVID-19

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