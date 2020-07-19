新增一境外移入確診個案 為常居香港國人

新冠肺炎繼我國於周四、周五連續兩天新增三名境外移入病例，皆為來自菲律賓的境外移入個案後，今天再新增一名新冠肺炎境外移入病例，為40多歲男性，長期居住香港，於7月17日獨自從香港返國探親，並於今日確診。

指揮中心發言人莊人祥表示，個案因工作長期居住香港，前次自台灣出境時間為今年4月，7月15日開始出現乾咳、喉嚨痛症狀，未就醫。

17日入境時主動告知有不適症狀，當日機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診，目前住院隔離治療中。

衛生單位已掌握接觸者共10人，其中2人為個案當地同住之家庭接觸者，未入境台灣，8人為同班機前後兩排旅客，列為居家隔離對象。針對2名家庭接觸者及19名未入境之同班機機組員，將透過國際衛生條例國家對口單位IHR通知香港。

指揮中心統計，國內截至目前累計7萬9506例新型冠狀病毒肺炎相關通報，其中455例確診，分別為364例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。