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3柬埔寨人來台轉機返國確診 同機4人入境轉列居家隔離

聯合報 / 記者陳婕翎／即時報導
三名柬埔寨人自美起飛，經台轉機返國確診新冠肺炎，目前掌握其中四名同機接觸者已入境台灣，全數從居家檢疫轉列為居家隔離對象。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
三名柬埔寨人自美起飛，經台轉機返國確診新冠肺炎，目前掌握其中四名同機接觸者已入境台灣，全數從居家檢疫轉列為居家隔離對象。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

柬埔寨昨宣布，三名柬埔寨人自美起飛，經台轉機返國確診新冠肺炎，據指揮中心掌握，三人僅在台灣待三至四個小時，同班機座位前後乘客13人，指揮中心發言人莊人祥表示，目前掌握其中四名同機接觸者已入境台灣，全數從居家檢疫轉列為居家隔離對象，研判擴散風險低。

據長榮航空提供旅客相關資訊，這三名柬埔寨籍轉機客自美國起飛，台灣轉機，其中二人在7月15日清晨4時14分抵台，另一名柬埔寨籍轉機客則是5時5分抵台，三人皆搭乘上午8時班機離台，同班機機組人員共31人，有適當防護，為自主健康管理對象。

轉機旅客下機後嚴格執行空間動線區隔及防護措施，轉機旅客飲食及購物等都會在地勤專人全程監護下提供服務，地勤人員全程戴口罩、護目鏡、手套，有適當防護，為自主健康管理對象；自美國飛往台灣的兩架班機，三病例同班機座位前後兩排乘客13人，有入境者列居家隔離。

新冠肺炎 COVID-19 柬埔寨 轉機 居家檢疫

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