全球狂增24萬例新冠肺炎！ 各國解封邊境單日再創新高

全球新冠肺炎疫情快速上升，7月16日新增病例逾24萬例創新高。指揮中心發言人莊人祥表示，美國近期陸續放寬管制措施後，疫情回升至每日新增超過6萬例，現與中南美洲均為疫情流行最嚴峻的地區。

莊人祥說，鄰近我國的印尼與菲律賓自疫情爆發以來，持續上升，仍未達到高峰；其中印尼近期出現軍校群聚逾1300例，菲律賓疫情嚴峻但未重新實施較嚴格的管制措施。

此外，近期日本、澳洲、香港等均因逐步鬆綁限制措施，致疫情於酒店、校園、大型聚會等具風險場域爆發群聚，或境外個案搭乘計程車等交通運輸而傳播，使疫情惡化擴散至社區並導致不明感染源增加，大幅提升社區感染風險。

莊人祥再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。