台灣防疫持久戰 羅一鈞：邊境解封步步為營

多國疫情趨緩並鬆綁邊境管制之際，衛福部疾管署副署長羅一鈞今天說，開放邊境如導致疫情惡化，民眾恐不信任政府，台灣對此步步為營，持續參酌他國經驗思考策略。

財團法人國際合作發展基金會美東時間16日和駐紐約辦事處、哥倫比亞大學地球研究所永續發展中心（CSD）合辦線上研討會，邀請台灣、巴拉圭、美國、英國、菲律賓、孟加拉等國專家探討2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情相關議題。

台灣未經歷封鎖仍有效壓制疫情，羅一鈞指出，及早正視疫情警訊、妥善因應口罩危機、採取入境14天檢疫管理、每日疫情通報促進政府公共溝通，都是台灣防疫有成的要素。

但他強調，防疫有成不代表一勞永逸，台灣對開放邊境態度審慎。低感染風險國家與地區商務客入境後，居家檢疫可從14天縮短到5至7天，近一個月來，縮短檢疫的45人都沒有確診案例。台灣希望延續基於風險評估的檢疫策略，直到有效疫苗問世為止。

歐盟疫情趨緩後，7月起對部分國家開放邊境，英國、日本等國也陸續鬆綁邊境管制。羅一鈞警告，開放邊境如釀成社區傳染、爆發第2波疫情，導致民眾不信任政府處置，對初期疫情管控得當的國家來說很危險。

羅一鈞說：「我們參考多國範例並考量現有數位技術、篩檢量能，思考策略走向，優先要務是保護國民、預防社區傳染，避免疫情惡化到被迫實行封鎖措施。」

研討會從公共衛生、農業、金融、教育、社會保護等角度，探討科學、技術與創新如何對抗疫情，協助人類與新型冠狀病毒共存期間實現聯合國永續發展目標（SDGs）。

國合會秘書長項恬毅說，疫情期間，很多人能享受線上購物、送貨到府、居家辦公與遠距學習帶來的便利，但更多人流失收入來源，苦於養家活口、繳房租、負擔醫療費用，難以應用數位與線上基礎設施，陷入更嚴峻的困境。

他表示，如不立即採取行動，貧富落差只會不斷擴大，永續發展目標倡導的「不遺漏任何人」原則在疫情期間與危機過後更具重要性。

駐紐約辦事處長徐儷文說，弱勢族群與低度開發國家疫情期間受創甚深，為緩和衝擊並促進復甦，公私部門夥伴關係與國際合作無比重要。科學、技術與創新是台灣強項，台灣期盼在國際抗疫過程中當值得信賴的夥伴，一同為全人類重建更美好的世界。