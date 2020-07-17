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沒在美就醫 帶症歸國旅美夫妻不起訴
一對旅美卅多年的夫妻，在美已出現咳嗽、腹瀉症狀，四月仍搭機返台惹議，高檢署指示桃園地檢調查，但桃檢雖曾透過司法互助請美方協助，但無法證明該夫妻在美國已確診，兩人入境也誠實申報，昨對兩人均處分不起訴。
檢方調查，夫妻兩人分別於四月八日、四月十日從美國紐約搭機來台，妻子辯稱，她和先生在美國時都沒經醫師診治認定確診，先生雖有咳嗽但不嚴重，自己登機前除喝牛奶拉肚子外無其他症狀，先生考量當時美國封城、疫情嚴重，台灣相對安全決定返台，她為照顧對方才臨時回來。
檢方為確認兩人登機前有無確診，透過美國司法部國際事務辦公室請求司法互助，對方卻要求我方提供該夫妻在美診治、採檢的醫療機構名稱及單位，妻子偵訊時說沒在美國就醫，美方最後以「資訊不足，無法查覆」回應，在查無相關事證下，難認兩人登機返國前就已確診或屬於疑似病例。
先返台的丈夫採檢確診後，病況一度惡化得氣切接呼吸器治療，四月底採檢呈陰性解除隔離，後又因卡痰陷入重度昏迷，雖恢復意識逐漸康復，但仍因氣切至今尚無法言語。
檢方傳訊當時飛機空服員、乘客，發現夫妻搭乘飛機過程中，除短暫吃東西外均戴口罩，其中一人通關時還自備雨衣、手套，並無暴露、散布附有傳染病菌之用品或廢棄物的行為。
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