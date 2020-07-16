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6泰國人自台返國發高燒檢測中 指揮中心回應了

聯合報 / 記者陳婕翎／即時報導
一班從台灣起飛載有223位旅客的長榮航空班機15日抵達泰國曼谷，其中有6名泰國人出現高燒症狀，立即送往醫院做進一步檢測。圖／歐新社
一班從台灣起飛載有223位旅客的長榮航空班機15日抵達泰國曼谷，其中有6名泰國人出現高燒症狀，立即送往醫院做進一步檢測。圖／歐新社

據泰媒報導，一班從台灣起飛載有223位旅客的長榮航空班機15日抵達泰國曼谷，其中有6名泰國人出現高燒症狀，立即送往醫院做進一步檢測。指揮中心發言人莊人祥表示，已向泰國衛生單位發文詢問，持續釐清狀況，等待檢驗結果。

15日從蘇凡納布機場（Suvarnabhumi airport）入境的506名旅客中，有21名泰國人出現發高燒症狀。這506人分別從卡達、台灣、中國、孟加拉和日本抵達泰國。

莊人祥表示，「由於六名出現症狀的旅客都是泰國人，狀況比較特殊，已經跟泰方詢問。」目前首先要釐清這些從台灣出發有症狀泰人，到底是有進入台灣社區，還是只是在台灣轉機，持續了解中，等待檢驗結果。

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