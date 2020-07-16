她赴機場路上聞不到汽油味 回台才知是染新冠肺炎惹禍

中央流行疫情指揮中心今公布，國內新增1例境外移入新冠肺炎病例，在菲律賓工作30多歲的她（案452），赴機場前發現聞不到汽油味，但其曾在公司做過抗體檢測為結果陰性，便沒多想、戴著口罩搭乘飛機回台，所幸她坐商務艙第一排，機上接觸者僅一人，目前已居家隔離。

指揮中心發言人莊人祥表示，個案在菲律賓當地並沒有出現症狀，該女為我國籍人士，在境外登機前，無須檢附登機前三天PCR檢測陰性報告，但因為返國前曾於6月30日接受公司安排新冠肺炎抗體採檢，檢驗結果為陰性，所以上飛機前有提供該報告做證明文件。

不料，7月14日獨自返國當天下午卻出現嗅覺異常情形，莊人祥說，據該女自述機上全程配戴口罩、無同行者，且同日晚間入境時有主動告知有疑似症狀，才由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，經檢驗於今日確診，目前收治住院隔離。

莊人祥說，目前研判其應該是在菲律賓當地感染，機上染疫可能性極低，再次強調新冠肺炎抗體檢測結果，近能視為近期結果，但不能代表未來，衛生單位已掌握個案接觸者共12人，其中1人為同班機前後二排乘客，列為居家隔離對象。

莊人祥表示，11人為同班機機組員，因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。指揮中心統計，國內截至目前累計79,065例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含78100例排除)，其中452例確診，分別為361例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。