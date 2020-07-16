【重磅快評】台灣的新冠肺炎疫苗在哪裡？

新冠肺炎疫情顯然進入第二波，且凶猛態勢讓人猝不及防。變種病毒讓美國、印度、巴西…疫情持續惡化，這一週香港、日本的猛爆疫情，顯示這些地方防疫完全沒有頭緒，不知道變種病毒結構、基因序，如何能有針對性措施？只能抱著頭讓牠燒。

第二波疫情顯然比預期提前來臨。以往對病毒的知識，入秋後降溫病毒不但大量增生，且濃度高、存活時間長，威力估計是春季第一波疫情不只五倍；以這一週第二波疫情的威猛，顯然我們掌握得仍極有限。

不過，世人寄望的新冠疫苗研發傳出好消息，總部在美國麻州的生技大廠莫德納公司，與美國國家衛生院〈NIH〉合作研發的新冠疫苗率先完成二階段人體試驗，成績雖不是很好，但可以接受；這款疫苗即將進入極困難且規模達三萬人浩大的三階段人體試驗，若順利完成，即能進入量產、上市。另一藥廠以治伊波拉的瑞德西韋移來治新冠效果也不錯，但瑞德西韋「抄近路」方式，不被認為是正途。

技術上雖有進度，但藥廠、疫苗畢竟是生意，距離三階人體試驗成功還很遠，但搶占疫苗配額的亂象已提前登場；美國不但不掩飾「先占先贏」，預訂未來半年、甚至更久的生產配額，川普政府更掛在嘴上宣稱是「偉大的政績」。先搶疫苗配額不是只有美國，歐陸國家或明或暗的也搶；川普政府還有更狠的招式，例如以吉利得是美國公司，宣布瑞德西韋禁止出口。

這些疫苗市場爭搶談不上是亂象，幾十年來疫苗一向是生意；儘管廠商都呼籲要公平照顧地球人，貧窮國家也要有一定配額及買得起的價格，但疫苗永遠是生意第一；新冠疫苗若上市，一定先賣給有錢的國家。

台灣可能有自行研發、生產的疫苗嗎？春天第一波疫情爆發時，中央指揮中心三不五時放出台灣研究團隊成績亮眼的訊息，中研院、工研院、國衛院以及大學、國光公司都讓人寄以厚望，但幾個月過去現在幾乎完全不談；先前難免吹噓，加上非專業干預，最關鍵是極少的樣本，至多只能支撐第一期人體試驗，台灣自產疫苗，難度太高。