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小小明可以回家了 小明仍卡著

聯合報 / 記者陳婕翎羅真呂佳蓉劉宛琳／台北報導
指揮中心昨宣布，今日起2歲以下持我國居留證陸籍子女可入境。圖為之前返台類包機。圖／讀者提供
指揮中心昨宣布，今日起2歲以下持我國居留證陸籍子女可入境。圖為之前返台類包機。圖／讀者提供

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨宣布，今日起二歲以下持我國居留證陸籍子女可入境，預估一百名「小小明」可返台與家人團圓。陸委會發言人邱垂正表示，這類人是國人在大陸地區生的小孩中最年幼者，之後會陸續放寬。

今年二月，陳時中一句，「（小明）自己選擇的國籍，現在小孩的父母就要承擔」，讓約兩千名無我國籍的「小明」們被迫滯留中國大陸至今。

「因為他們（小小明）到台灣後，未來有可能是我們的國人。」陳時中昨天說，二歲以下陸籍子女尚未選擇國籍，是決定開放作為第一批開放入境對象原因之一，此外，中國疫情不明，但「小小明」年紀較小，有優先入境必要。

不過，二歲以上的小明仍達一千八百多人，還是有家歸不得，台灣滯陸孩童父母自救會的郭云曼說，今年國三的女兒好不容易取得台灣高中錄取資格，若無法如期回台，將喪失就學機會，「求求政府理解一位媽媽的焦急，快點讓孩子返台。」

中華兩岸婚姻協調促進會會長鍾錦明表示，陸配團體對政府宣布的決策仍感到遺憾，他們最關心的是小明的受教權。在國小、國、高中、甚至大學就讀的小明已經一個學期沒辦法回台念書，希望政府趕緊讓他們返台，不要中斷他們的學業。

國民黨文傳會主委王育敏質疑，只開放兩歲以下的子女回來蔡政府是政治凌駕專業，難道兩歲到十八歲孩子的人權就不是人權嗎？蔡總統提名陳菊未來掌國家人權委員會，但她有替「小明的人權」講話嗎？

據指揮中心規定，「小小明」返台得由父母親陪同，登機前無須提供三日內ＰＣＲ檢測陰性報告，入境後不集中檢疫，但陸籍子女及陪同者都須依規定完成十四天居家檢疫，二歲以下陸籍子女需要照顧，照顧者可同住一室，執行細節將由移民署與相關單位處理。

陳時中說，後續將觀察實施情形及中國大陸疫情發展等，再進一步評估是否有調整空間，他說，「我們會先看首批小小明入境後，是否遵守我國居家檢疫規範」。

陸委會指出，防疫與人倫兼顧很難做到兩全其美，這是政策鬆綁的第一步，後續會觀察實施情形，再進一步評估調整放寬。

新冠肺炎 COVID-19

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