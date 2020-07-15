全台12萬人逾期未領口罩 8月31日起分階段免費補領

口罩實名制規定上路以來，全台共有12萬人逾期未領。疫情指揮中心今天宣布，8月31日起將分階段開放補領，以原通路補領為原則，處理費由政府吸收，未領者將不再退費。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中宣布此消息，據統計，口罩實名制2.0/3.0上線以來，全台共有12萬人線上預購並完成繳費後，卻逾期未領取口罩。

陳時中表示，為確保民眾權益，經邀集各超商通路及關貿公司商討結論後，將自8月底開始分階段補領，並由政府負擔每人7.35元的超商等通路處理費。

若民眾原本選擇的門市至今仍正常營業，將以原指定通路及門市補領為原則，第1期至13期口罩補領民眾將於8月28日收到簡訊通知，可於8月31日至9月13日到原通路補領口罩；如遇原門市已停業，民眾將於8月24日接獲簡訊通知，在3天內重新選擇補領門市，同樣於8月31日至9月13日補領口罩。

針對第14期後逾期未領口罩的民眾，將於後2期開始補領，例如第14期未領者，將於第16期開始補領。

指揮中心指出，為減輕超商門市人員負擔，這次的補領衍生的相關費用將全數由政府負擔，每個民眾只有一次補領機會，此後將解除契約，經計算口罩保管費用、簡訊、倉儲等費用後，所需費用已高於民眾繳納的口罩款項，因此民眾若錯過這次補領機會，將不再辦理退費。