快訊

首日排振興券熱翻 學者：笨方法、人民忙排隊忘政府不對

聽新聞
test
0:00 / 0:00

境外取採檢陰性證明有難度 指揮中心研擬入境採

中央社 / 台北15日電
目前外籍人士若要入境台灣，都須取得入境前3個工作天新冠肺炎PCR採檢陰性證明。聯合報系資料照片／記者陳嘉寧攝影
目前外籍人士若要入境台灣，都須取得入境前3個工作天新冠肺炎PCR採檢陰性證明。聯合報系資料照片／記者陳嘉寧攝影

入境篩檢政策持續引起討論，疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，有接獲要在國外取得3天前檢驗證明有困難的陳情，若有些國家無法取得證明，有考慮入境採檢，正在研議。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會回應放寬新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）入境檢疫議題時表示，有接獲陳情，有些國家要在3天內取得採檢證明有困難，行政作業來不及。若無法在國外取得證明，目前有考慮入境時採檢，正在研議中。

指揮中心發言人莊人祥說，目前研議方向僅針對無法取得證明的國家，可能入境台灣時在機場採檢。

目前外籍人士若要入境台灣，都須取得入境前3個工作天新冠肺炎PCR採檢陰性證明。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

逾期未領實名制口罩 依簡訊通知時間至原指定通路補領

香港、澳洲降級中低感染風險 日韓未被除名

就連陳時中民調也慘敗？吳子嘉看這點：國民黨救世主就是侯友宜

衛福部長陳時中：迎接後疫情時代 更要重視疫情後時代

相關新聞

來不及！指揮中心擬讓商務人士來台再檢驗

我國日前針對商務來台人士推出縮短居家檢疫方案，條件之一是要求申請者準備登機前三天內的新冠肺炎核酸檢驗陰性報告，於申請縮短...

香港疫情延燒源於病毒變異？ 張上淳這樣看

香港新冠肺炎疫情持續延燒，昨天單日確診人數就高達48例，有當地專家指這個現象可能源於病毒變種、傳染力增加。中央流行疫情指...

全台12萬人逾期未領口罩 8月31日起分階段免費補領

口罩實名制規定上路以來，全台共有12萬人逾期未領。疫情指揮中心今天宣布，8月31日起將分階段開放補領，以原通路補領為原則...

桃醫血漿置換術治療新冠肺炎 2重症者1人出院、1人好轉

衛福部桃園醫院曾對一名確診新冠肺炎的52歲女病患，連續3天進行血漿置換術合併持續性腎臟替代療法，讓患者好轉甚至出院度過母...

部分小明能回來？ 陸配團體質疑是否有2歲以下的小明

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中15日宣布，2歲以下持我國居留證的陸籍子女「小明」可以返台。不過，中華兩岸婚姻協調促進會...

優先開放約100名小小明回台 陳時中：他們還沒選戶籍

新冠肺炎疫情爆發以來，台灣邊境禁令從上周開始鬆綁，但無論是商務人士、境外生和轉機客，來自中國大陸的人士一直被拒於門外。無...

2歲以下陸籍子女可回台 是否擴大開放待評估

中央流行疫情指揮中心指出，自7月16日起，優先開放國人2歲以下持居留證的陸籍子女申請入境，入境後依規定14天居家檢疫。後續是否擴大開放，會持續評估，沒有時間表。

國內451人確診440人解隔離 香港、澳洲降級中低感染風險

中央流行疫情指揮中心今(15)日表示，國內無新增確定病例，截至目前累計78,897例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含77,948例排除)，其中451例確診，分別為360例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡、440人解除隔離、4人住院隔離中。

影／部份小明能回來了！ 兩歲以下持我國居留證陸籍子女可入境

新冠肺炎疫情爆發以來，台灣邊境禁令從上周開始鬆綁，但無論是商務人士、境外生和轉機客，來自中國大陸的人士一直被拒於門外。無我國國籍的陸配子女「小明」們引頸期盼來台，指揮中心今公布，自7月16日起，兩歲以下持我國居留證陸籍子女可入境。

國內新冠肺炎+0 還有4人住院隔離中

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日公布，國內無新增確定病例，截至目前我國累積其中451例新冠肺炎確診者，分別為360例...

台灣防疫展現實力 新聞週刊日本版大幅報導

台灣防疫有成已成多國取經的對象，新聞週刊（Newsweek）日本版推出特集「台灣的力量」，封面人物是政務委員唐鳳，報導台灣對中國孤軍奮鬥，成為防疫優等生的成就與經驗。

為新疫病超前部署 陳時中：應持續投資

「不能只有疫情肆虐的時候才重視公衛醫療，疫情過了就不再關心。」衛福部長陳時中15日在「後疫情時代生醫新策略」研討會上說，面對未來不可知的傳染病，國家要持續重視並投資研發，才能及早預防新型疫病。前副總統陳建仁強調，醫療研發與人文關懷不可偏廢，才能戰勝不斷爆發的傳染病。

熱門新聞

日本第2波「優先鬆綁」台灣入境 韓媒酸：台灣興趣不大

蔣經國日記揭密 小蔣總統因陳菊痛罵美國「卑鄙下流」

被指用肚子性騷擾范雲 陳雪生怒嗆：去告我啊！

聘約人員條例惹議 全國公務人員協會三問人事總處

陳玉珍穿這樣守主席台被酸 網力挺：為國家，個人形象不重要

阿扁發文代扁媽問：總統2次探望是真情還假意

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。