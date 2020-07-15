境外取採檢陰性證明有難度 指揮中心研擬入境採

入境篩檢政策持續引起討論，疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，有接獲要在國外取得3天前檢驗證明有困難的陳情，若有些國家無法取得證明，有考慮入境採檢，正在研議。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會回應放寬新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）入境檢疫議題時表示，有接獲陳情，有些國家要在3天內取得採檢證明有困難，行政作業來不及。若無法在國外取得證明，目前有考慮入境時採檢，正在研議中。

指揮中心發言人莊人祥說，目前研議方向僅針對無法取得證明的國家，可能入境台灣時在機場採檢。

目前外籍人士若要入境台灣，都須取得入境前3個工作天新冠肺炎PCR採檢陰性證明。