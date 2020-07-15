直播／澳降級、日韓中低風險國除名？ 指揮中心下午2時揭曉

指揮中心歷經上月17日宣布，自6月22日起，短期商務來台者將以國家風險分級，縮短居家檢疫，入境後五至七天採檢，只要一次陰性結果，即可有限度外出，但近期日韓疫情升溫，指揮中心將其列入觀察名單，今將揭曉是否從中低感染風險國家除名，恢復入境居家檢疫14天。

指揮中心指揮官陳時中上周三指出，由於澳洲、日本及韓國疫情升溫，因此密切注意未來兩周變化，若當地疫情持續升溫，不排除將澳洲下移至中低感染風險國，將日韓自可縮短居家檢疫國家名單出除名。

我國列為低感染風險國家地區為紐西蘭、澳洲、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、越南、香港、泰國、蒙古、不丹、寮國、柬埔寨；中低感染風險國家地區則是韓國、日本、馬來西亞、新加坡、斯里蘭卡。

中央流行疫情指揮中心為因應「新冠肺炎疫情」，今日下午2時舉行每周例行記者會，由與會單位疫情監測組的疾管署說明疫情及防疫作為等事宜，全程記者會將提供直播。