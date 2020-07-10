新增2名境外移入 美國、阿曼台商染疫返國

新冠肺炎疫情雖趨緩，但中央流行疫情指揮中心今上午11時半公布，我國新增2名境外移入個案，指揮中心下午2時舉行臨時記者會說明，兩人為自美國及阿曼返國的台商。

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增2例COVID-19境外移入病例，分別為20多歲女性(案450)及50多歲男性(案451)。

指揮中心發言人莊人祥指出，案450長期於美國工作(前次自台灣出境時間為107年10月)，今(109)年7月5日返國，入境時無不適症狀。7月7日居家檢疫期間出現全身倦怠及肌肉痠痛等症狀，7月8日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

衛生單位已掌握接觸者共35人，其中2人為家庭接觸者，22人為同班機座位前後兩排乘客，皆列為居家隔離對象；另同班機機組員11人已有適當防護，列為自主健康管理對象。

莊人祥表示，案451長期於阿曼工作(前次自台灣出境時間為108年11月)，今年7月2日出現發燒症狀，僅自行服用退燒藥，未曾於國外就醫。個案於7月8日自阿曼經杜拜轉機返國，入境時主動告知有不適症狀，當日機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診

目前住院隔離治療中。衛生單位已掌握接觸者共39人，其中22人為同班機前後兩排旅客，列為居家隔離對象；另17人為航空公司機組人員，皆非本國籍且未入境台灣，將透過國際衛生條例國家對口單位(IHR National Focal Point)通知相關單位。

指揮中心統計，截至目前累計 7萬8212例(含7萬7214例排除)，其中451例確診，分別為360例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。