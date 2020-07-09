新冠病毒空氣傳播？ 陳時中：社交距離、戴口罩不變

國內六月七日起大解禁，解封已滿月，世衛組織證實新冠肺炎可空氣傳播，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，待進一步證據，目前並未考慮修正社交距離、戴口罩等防疫規定，觀察發現民眾個人防線逐漸鬆懈，不排除調整政策強度可能性。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，現行國內防疫模式早已將空氣傳播納入考量，例如，醫院醫療處置應避免製造更微小的氣溶膠分子，人員於負壓隔離病房戴Ｎ95口罩與全身防護衣等，甚至連各大型考試考場應開門、開窗，藉此降低空氣傳播風險。

前疾管局局長蘇益仁認為，假設新冠病毒可空氣傳播，社交距離、禁足令就無法阻止疫情蔓延，但過去半年各國經驗證實，上述防疫策略都有用，研判特定環境才會出現「類空氣傳播」感染。大同醫院院長、高醫大熱帶醫學暨傳染病研究中心主任陳彥旭說，歐美研究均顯示保持社交距離有效降低感染風險，新冠病毒仍以飛沫或接觸傳播為主要途徑。

陳時中強調，民眾應更具警覺性，國際新冠肺炎疫情仍緊繃，台灣除大眾運輸外，夜市等人潮較多地點，幾乎沒人戴口罩，「防疫變隨便，不用等到冬天，第二波就來了。」