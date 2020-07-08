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日籍女接觸者抗體全陰性 指揮中心研判2可能性

中央社 / 台北8日電
中央流行疫情指揮中心今天宣布日籍女學生接觸者抗體檢驗結果，123名接觸者全數陰性，另針對同校曾有發燒、呼吸道症狀師生共90人驗抗體，全數為陰性。圖／本報資料照片
中央流行疫情指揮中心今天宣布日籍女學生接觸者抗體檢驗結果，123名接觸者全數陰性，另針對同校曾有發燒、呼吸道症狀師生共90人驗抗體，全數為陰性。圖／本報資料照片

日籍女學生案，指揮中心針對213人進行檢驗，抗體均呈現陰性，顯示無人感染過，研判有2種可能性，一是日籍女學生為偽陽性，二是接觸者落實防疫措施，因此並未被感染。

一名日籍女學生2月到台灣求學，日前返日入境時被驗出2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）陽性，也為台灣本土數十日零確診打上問號。中央流行疫情指揮中心今天宣布日籍女學生接觸者抗體檢驗結果，123名接觸者全數陰性，另針對同校曾有發燒、呼吸道症狀師生共90人驗抗體，全數為陰性。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，以往指揮中心大多針對確診個案前14天內曾接觸過的接觸者進行追蹤，但因日籍女學生Ct值高達37、38，已到發病尾端可能性較大，因此往前追蹤，發現日籍女學生是第一次到台灣，生活單純，接觸者以同學為主，還有2名從日本來的朋友，但無論怎麼追，接觸者就是123人。

張上淳指出，針對這213名接觸者及有症狀同校師生，指揮中心共用了5種不同方式檢測抗體，其中4種是市面上販售、歐美國家驗證合格的檢驗試劑，其中甚至有敏感性、特異性號稱接近100%的商品，另有1種則是疾管署實驗室自己開發的試劑。

5種檢驗方式中，有3種看來全面都是陰性，但有1種驗出2人呈弱陽性，另1種檢測方式有另2人呈弱陽性，但考量其他檢驗方式都是陰性，認定這些弱陽性結果是偽陽性，判定所有結果均為陰性。

指揮中心發言人莊人祥說，根據抗體檢驗結果推測，日籍女學生PCR檢測可能為偽陽性，也可能接觸者大多都落實社交距離或戴口罩、勤洗手等防疫措施，因此並未被感染。

張上淳提到，疫情爆發以來，國內曾出現11例找不到感染源的個案，但或多或少有傳染給他人，假設日女真的是陽性個案，從抗體檢測結果來說，並沒有傳染給其他同學。

新冠肺炎 COVID-19 張上淳

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