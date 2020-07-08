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武漢返台免集中檢疫 日女是偽陽性

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導

「武漢返台者將免集中檢疫、日本案例應是偽陽性！」疫情中心指揮官陳時中8日宣佈，武漢返台者經觀察都沒有病例產生，之後回來都不用再集中檢疫，改以居家檢疫隔離。另外針對返日遭判定後確診的女學生問題，召集人張上淳表示，經5種方式檢驗其接觸者，發現全部都是陰性，判定該案例應為偽陽性。

日本案例應是偽陽

中央疫情指揮中心8日舉辦記者會，指揮官陳時中表示，看到各國陸陸續續解封 ，後來都有第2波疫情產生。他舉例說，如以色列、澳洲及美國都再爆發疫情，比第1波增加得更多，「美國1天增6萬例，都值得我們警惕，本土案例雖然持續沒有發生，但還是要保持防疫新生活。」

至於搭機返日後，遭日本判定確診的女學生，到底是不是本土感染？專家小組召集人張上淳表示，日方判讀要再小心一點，他說：「她的核酸鹼驗落在非常弱的陽性，大概37、38，這個區間的確是灰色地帶，我們也是尊重日本判定是陽性，所以不止追14天更往前推，找到213疑似接觸者，也都抽血檢測是否有抗體。」

他進一步表示，用了5種不同抗體檢測方式檢測所有接觸者，一種方法測出2位有弱陽性，另一種也測出2位弱陽性，但交叉經過其他4種方式測驗全部都是陰性，「換句話說，這位同學並沒有傳染到其他接觸者，也不能排除這位女同學是偽陽性的可能。」

武漢返台免集中檢疫

陳時中接過麥克風強調：「基本上在這樣情況下，女學生偽陽性情況是增高了，但也反映出並沒有社區感染的影響。」他也宣佈，解除武漢類包機返台後有158位入境進入集中檢疫所，「經我們觀察都沒有病例產生，之後武漢回來不用再集中檢疫，可以居家檢疫。」

而有專家表示，秋冬時期有可能再爆發疫情，陳時中對此回應，「不是說秋冬會來 ，夏天大家就鬆懈，在這段期間防疫新生活還是要去力行。」針對境外生是否能返台，陳時中先是表示權責在教育部身上，「但目前有聽聞是先開放低風險、中低風險國家學生入境，一步一步地做。」

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