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外籍短期商務客入境 可能排除日韓澳洲
指揮中心6月底開放低、中低風險國家短期商務客來台，指揮中心指揮官陳時中今天表示，由於日本、韓國、澳洲疫情有升溫趨勢，列觀察名單，兩週後視狀況調整，可能排除。
因台灣2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情平穩，指揮中心6月22日鬆綁低、中低風險國家地區短期商務客入境檢疫規定，國家名單每2週更新一次。
截至7月1日，指揮中心評估的低風險國家地區包括：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、 越南、香港、泰國、蒙古、不丹、 澳洲 、寮國、柬埔寨；中低感染風險國家地區原包括韓國、日本、馬來西亞、新加坡、斯里蘭卡。
指揮中心指揮官陳時中今天表示，柬埔寨、寮國預計將列入低風險國家；低風險國家的澳洲因疫情有升溫趨勢，中低風險的日本、韓國疫情也有點令人擔憂，上述3國都列入觀察名單，等兩週觀察期再決定如何調整規定。
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