外籍短期商務客入境 可能排除日韓澳洲

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(8)日表示，民眾如有新型冠狀病毒檢驗需求可至指定院所自費檢驗；另放寬居家隔離／檢疫者外出奔喪或探視規定，取得檢驗陰性報告3天內，經醫院同意、地方衛生單位安排外出，無論探病、奔喪或辦理喪事均以每天1次、每次2小時。

2020-07-08 14:16